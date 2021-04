Lady Trucker Patricia: 'Niemand geloofde dat ik de chauffeur was'

Dinsdag rijden de 'Lady Truckers' opnieuw uit. De vorige aflevering haalde inmiddels 405.000 kijkers: 282.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 123.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld).

'De Vrouw van Staal' Patricia (51, Deerlijk) introduceert zich als laatste nieuwkomer. Ze vervoert dagelijks industriële metaalbuizen en platen en is als enige vrouw op de werkvloer erg geliefd bij haar collega’s. On the road vertelt ze over hoe het in een fractie van een seconde misliep tijdens haar eerste jaar op de baan: 'Ik heb een zwaar ongeval gehad. Mijn schouder was gebroken en er zat allemaal glas in mijn gezicht. Iedereen kwam naar mij om te vragen waar de chauffeur van de vrachtwagen was. Ze geloofden niet dat ik dat was. Ik was er zelf uitgekropen.'

Lady Trucker Sara verving in het holst van de nacht een lekke band en ook de volgende dag loopt niet op wieltjes. Haar losplaats blijkt allesbehalve 'vrachtwagenvriendelijk'. De omstaande chauffeurs hebben weinig geduld en ook het geduld van Sarah geraakt op: 'Ga jij met de camion rijden of ik? Ezel! Vandaag lukt het mij niet.'

Na het succes van 'Lady Truckers' duikt VTM 2 vanaf 4 mei in de wereld van de 'Lady Bouwers'. Daarin trekken straffe vrouwen er elke dinsdagavond op uit met de camionette om hun handen uit de mouwen te steken in een geheel nieuwe arena: de bouwsector.

De afleveringen van Lady Truckers zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

