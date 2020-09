Laatste week 'Huizenjagers Vakantiehuizen' zet in op rust en natuur in Zuid-Limburg

In de laatste week van 'Huizenjagers Vakantiehuizen' – van maandag 7 september t.e.m. donderdag 10 september – gaan makelaars Jo-Elle, Laurenz en Kinga back to basics in Zuid-Limburg.

Rust en natuur staan centraal voor de kandidaat-kopers. Rond het Hageland, Haspengouw en de Voerstreek gaan ze op zoek naar de ideale vakantiewoning.

De makelaars

Jo-Elle – Deze energieke jongedame is nog maar een jaar afgestudeerd, maar wel al sinds haar 16 jaar met huizen bezig. Ze volgde stage bij Geel Blauw Immobiliën en bleef er daarna plakken. En buiten haar job is deze stoere jongedame bezig met kaartschieten met luchtgeweren.

Laurenz – Een makelaar met Italiaans bloed én bijgevolg ook Italiaans temperament. Laurenz heeft zelf nooit in Sicilië gewoond, maar bezoekt wel elk jaar minstens één keer zijn familie daar. Laurenz begon in de verzekeringssector en koos ongeveer 3 jaar geleden om een tweede job te zoeken binnen het vastgoed. Momenteel volgt hij stage bij Century 21 Immo K.

Kinga – De ravissante Kinga deed al eens mee aan Huizenjagers en won toen de trofee. Haar grote passie is interieur. Daarom begon ze een kantoor voor vastgoedstyling en immo. Ze noemen haar wel eens de Poolse huisdokter.

Aflevering 1 op maandag 7 september

Servaes zit voor zijn eigen bedrijf 'Outdoor Animation' voor 40% van de tijd in het buitenland. Deze avonturier zoekt een kleine, simpele woning voor zijn tijd in België, maar waar hij ook een hoop kajaks kwijt kan. Veel vereisten heeft hij niet, maar het is wel belangrijk dat hij er een domicilie kan zetten. Budget: 300.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 8 september

Ooit woonden Caroline en Kris op een rustige plek met uitzicht op een dal. Het zicht is intussen verdwenen en er is een nieuwe vliegroute boven hun hoofd. Ze gaan weer op zoek naar de rust van vroeger en dat liefst niet té ver van hun woonplaats. Hun droombeeld is een houten tiny house, middenin de natuur en met veel ramen. Caroline neemt haar zus Els mee naar de huisbezoeken. Budget: 150.000 euro

Aflevering 3 op woensdag 9 september

Nicole en Kris zijn op zoek naar een huisje in Limburg waar Nicole een nevenactiviteit kan uitoefenen. Er zijn drie opties: ofwel willen ze aan hun huis een extra vakantiehuisje, ofwel een schuur die ze recreatief kunnen gebruiken of 2 extra kamers in hun huis waar ze een B&B van kunnen maken. Met zoveel keuze kunnen de 'Huizenjagers' wel aan de slag. Maar opgelet, want Nicole is heel streng! Budget: 450.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 10 september

Verinia en Leon wonen nog niet heel lang samen, maar zijn wel héél gelukkig. Ze zijn op zoek naar een huis om vast te gaan wonen, maar gezien de verbondenheid met de natuur groot moet zijn, zijn ze op zoek naar een huis dat hen rust geeft en misschien zelfs wat vakantiegevoel. Een huisje gelegen in de natuur, maar toch op maximum een halfuur rijden van de autostrade. Budget: 200.000 euro.

'Huizenjagers vakantiehuizen', van maandag tot donderdag om 19.40 uur op VIER.