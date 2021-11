Laatste aflevering van 'Als Je Ons Kan Horen' focust op het proces

'Ik geloof het niet', zegt een voorbijgangster op een marktplein wanneer een journalist haar vraagt wat ze denkt over de ontsnapping van Dutroux. Diezelfde blikken zien we in het parlement.

De verdachte wordt weliswaar snel terug gevat, maar het schandaal is er niet minder om. Twee ministers nemen ontslag en het zorgt voor een stroomversnelling in de politiehervormingen waarbij drie korpsen opgaan in een geïntegreerde politie.

Het onderzoek zelf vordert langzaam. Pas acht jaar later zullen vier verdachten voor het hof van assisen verschijnen. Het proces wordt uitgebreid gevolgd door nationale en internationale media. Een bezoek aan de kelder van het gruwelhuis waar de ontvoerde meisjes werden vastgehouden is voor iedereen een indringende emotionele confrontatie. Eén verdachte wordt vrijgesproken, drie verdachten worden veroordeeld tot strenge straffen. Daarmee is een punt gezet achter het juridische dossier. In realiteit laat de affaire zich tot op vandaag voelen.

