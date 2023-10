Kristel en Karmach zoeken centen voor de studie van Malick

Saskia uit Berchem is een alleenstaande mama van Aïcha (14) en Malick (17). Ze werkt als psychiatrisch verpleegkundige in Antwerpen. Ze vormen samen een fijn en warm gezin.

Maar financieel is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen van één loon.

Saskia roept de hulp in van Kristel en Kamal. Want Malick wil na zijn middelbare school verder studeren aan een universiteit. En daar knelt het schoentje. Want hoe gaat Saskia dat ooit kunnen betalen als ze nu al moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen?

Bezuinigen op één loon is helemaal niet vanzelfsprekend. Kamal en Kristel moeten dus hun uiterste best doen om centen te vinden bij Saskia. Maar wat wel opviel, was haar voorliefde voor merkproducten en de colaverslaving van Malick. En dus organiseert Kristel een colatest, in de hoop Malick op andere gedachten te brengen.

'Geld Gezocht', woensdag 11 oktober om 20.45 uur op VRT 1.