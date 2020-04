Koppels 'Blind Getrouwd' ontmoeten elkaar op bootcamp

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De voorbije week zaten alweer 1.297.847 kijkers aan het scherm gekluisterd om de liefdesperikelen in 'Blind Getrouwd' op de voet te volgen, goed voor een marktaandeel van 34,1% (live +3, VVA 18-54).

Op zondag 5 april om 19.55 uur bij VTM doorbreken de koppels hun dagdagelijkse routines en trekken ze naar een hoeve in Geraardsbergen. Hier zullen ze enkele workshops volgen rond verbinding en communicatie en... zullen ze elkaar voor de eerste keer ontmoeten.

Het expertenteam bestaande uit Wim Slabbinck, Lotte Vanwezemael, Filip Geelen en Sarah Hertens zal de dag in goede banen leiden én er staat de deelnemers nog een verrassing te wachten: 's avonds gaan ze niet enkel dineren met hun achten, maar ook met ex-deelnemers Veerle en Nick en Stijn en Nuria, tot op heden nog steeds gelukkig getrouwd én samen ondertussen trotse ouders van al drie kindjes.

De deelnemers starten met een speelse duo-opdracht die steunt op blind vertrouwen: letterlijk, want de ene partner moet geblinddoekt autorijden terwijl de andere instructies geeft. Erna staat nog een creatieve opdracht op het programma en in de namiddag doen ze samen aan yoga want dat kan de emotionele en fysieke band tussen de koppels versterken én het werkt ook ontspannend. Ideaal, want ook dat is een uitdaging in een relatie: samen tot rust komen. De deelnemers schakelen even alle beslommeringen en gedachten uit.

'Blind Getrouwd Naspel' met Tatiana, Christophe, Nuria en Lotte Vanwezemael

Bab Buelens en Sean Dhondt willen weten waarom Tatiana het zo moeilijk had tijdens het bootcamp en ze confronteren Christophe met enkele indrukwekkende complimenten die hij van zijn man Nick gekregen heeft. Nuria mag op speeddate met Bab of Sean en seksuologe Lotte Vanwezemael geeft tips om de quarantaine veilig en passioneel door te komen.

'Blind Getrouwd', zondag 5 april om 19.55 uurr op VTM.