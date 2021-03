Komt de droom van Michael uit in 'Uit De Kleren'?

Dinsdag brengt Nomi (21 uit Ronse) een intiem half uur door in bed met Michael (25 uit Kortenberg) in 'Uit De Kleren' bij VTM 2.

Michael heeft zich voor zijn eerste date volledig laten stylen: van zijn hemd tot de onderbroek. Maar wat het plaatje volledig zou doen kloppen? Een vrouw in uniform. 'Ik fantaseer daar wel eens over. Dat is altijd prachtig.' Dat treft, want Noémi is studente verpleegkunde. Al zal Michael zijn ultieme fantasie nog niet voor meteen zijn, want eerst daten ze zonder kleren.

Mike (27 uit Halle) kruipt tussen de lakens op zijn eerste date met Romina (27 uit Genk), die op zoek is naar haar Jason Statham of Enrique Iglesias. En ook Sarah (25 uit Wildert) en Nick (22 uit Beringen) gaan letterlijk 'Uit De Kleren'. Wie kiest er na een intiem half uur voor om samen langer in bed te blijven liggen? En wie gaat terug naar huis mét kleren?

De afleveringen van 'Uit De Kleren' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Uit De Kleren', dinsdag 2 maart om 21.55 uur bij VTM 2.