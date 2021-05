Komt de burgemeester van Sint-Niklaas één van de hoogste erfenissen tot nu toe?

Nu dinsdag mag Axel Daeseleire in 'Erfgenaam Gezocht' het grootste erfenisbedrag tot dusver verdelen. Het gaat om de erfenis van Achilles Dehandschutter. In het archief van Sint-Niklaas duikt Axel de geschiedenis in, in de hoop de familiestamboom van Achilles helemaal uit te pluizen.

Al lijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan: 'Het bevolkingsregister is een heel interessante bron aan informatie over families maar ik mag het niet ter inzage geven. Het behoort niet tot de openbare bronnen en men is daar heel streng op. Archiefstukken van na 1901 mag je wel inkijken', vertelt Patty van het archief. Al blijkt dat misschien niet nodig want de achternaam van Achilles klinkt in Sint-Niklaas wel heel bekend in de oren: 'Onze burgemeester heet ook Dehandschutter', vertelt Patty. Is die burgemeester één van de erfgenamen die Axel zoekt?

Verder gaat Axel op zoek naar erfgenamen van Bertha Van Schaeren, die in 2004 is overleden. Haar laatste adres was een woonzorgcentrum en dat vormt meteen ook Axels startpunt. De speurtocht naar de erfgenamen van La Esterella kwam vorige week in een stroomversnelling. Toen kwam Axel Christopher Gwynn als enige erfgenaam op het spoor. Volgende week, in aflevering 5 op dinsdag 18 mei, ontmoet Axel eindelijk de man waar hij al zo lang naar op zoek is.

