Kijk vanaf donderdag naar het nieuwe seizoen van '1 Jaar Gratis'

Foto: Eén - © VRT 2019

Vanaf donderdag 14 januari brengt En een kersvers seizoen van de legendarische quiz '1 Jaar Gratis'. Vorig jaar werd de succesformule helemaal opgefrist en nieuw leven ingeblazen, met Thomas Vanderveken als nieuwe spelleider.

Heftruckchauffeur Marianne uit Lokeren was de verdiende winnaar. Dit seizoen blijft het basisconcept hetzelfde: een bikkelharde afvalkoers vermomd als gezellige quiz.

'1 Jaar Gratis' start met zestien kandidaten, waarvan er elke aflevering iemand naar huis wordt gestuurd, tot er één winnaar overblijft. Die winnaar krijgt het netto­jaarloon van de meest verdienende deelnemer. Voor de deelnemers is mensenkennis minstens even belangrijk als quizkennis, want zij moeten hun medekandidaten goed kunnen inschatten.

Elke aflevering moeten de kandidaten drie reguliere rondes overleven om zeker te zijn van een plekje de week nadien. Na die drie rondes zijn de vuurproef en het cijferduel de scherprechters die de wekelijkse afvaller bepalen.

Presentator Thomas Vanderveken: 'Ik had me ingeschreven als kandidaat, want wát een hoofdprijs, maar toen vroegen de dames en heren van de jury een filmpje om mezelf voor te stellen en ben ik door de mand gevallen. Gelukkig mocht ik wel opnieuw meedoen als presentator, want wát een programma! 13 weken spanning - en ontspanning, dat kan iedereen wel goed gebruiken nu.'

Deze zestien kandidaten gaan de uitdaging aan:

Meike - 46 jaar - Communicatiemanager/sportinstructeur - uit Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Meike is een Nederlandse met Koreaanse roots, die al 27 jaar in Brussel woont en werkt. Ze is ook een globetrotter die al heel wat van de wereld heeft gezien. Meike is communicatiemanager van het Bouwfonds en ook nog sportinstructrice body combat en spinning. Een bezige bij!

Yassine - 36 jaar - Chef-kok - uit Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Yassine is een horeca-beestje dat zich heeft opgewerkt van afwasser tot chef-kok. Yassine is getrouwd en heeft één kindje, is een supporter van Anderlecht en een echte familieman. Hij is rustig van inborst, maar zegt het spel heel tactisch te gaan aanpakken.

Ilse - 35 jaar - Schrijnwerker - uit Sint-Job-In-‘T-Goor (Antwerpen)

Ilse is een goedlachse vrouw in een typisch mannenberoep. Als schrijnwerker is zij vaak de enige vrouw op de werf maar dat trekt ze zich niet aan. Met haar man Jimmy en hun tienerdochter vormt ze een hecht gezinnetje waar er altijd veel volk over de vloer komt. Gezelligheid troef!

Christiaan - 28 jaar - Kraanmachinist - Wuustwezel (Antwerpen)

Christiaan is al van jongs af aan verzot op groot rijdend materieel en heeft als kraanmachinist zijn droomjob gevonden. Deze Kempenzoon is samen met zijn vriendin en hun twee katten een huisje aan het verbouwen en hoopt met de eventuele winst van deze quiz die verbouwingen af te ronden.

Jan - 49 jaar - Praktijkleerkracht kleine zoogdieren - uit Kasterlee (Antwerpen)

Jan geeft les over konijnen, geiten, schapen en aanverwanten maar is vooral ook een gepassioneerd pompoenkweker. Hij schopte het al tot Europees kampioen met een pompoen van om en bij een ton zwaar, maar wil toch nog graag wereldkampioen worden. Jan werd voor 1 jaar gratis ingeschreven door zijn tienerdochters en is hen hier eeuwig dankbaar voor.

Els - 60 jaar - Vroedvrouw - uit Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant)

Els is de ouderdomsdeken van de groep en het zonnetje in huis. Als vroedvrouw in het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven kan ze de kindjes die ze eigenhandig op de wereld heeft gezet al lang niet meer tellen, maar het geluk van haar eigen kleinkinderen is ontelbaar.

Robin - 24 jaar - Project Consultant - uit Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen)

Robin noemt zichzelf graag de 'Beyoncé van Lochristi', maar sinds zijn verhuis naar Sint-Amandsberg bekt dat wat minder. Als project consultant wordt hij uitgestuurd om bedrijven bij te staan en hij houdt ontzettend van de variatie in zijn job. Robin heeft een vaste vriend en droomt ervan samen met hem ooit een meet and greet met Lady Gaga te kunnen organiseren.

Anouschka - 26 jaar - Barvrouw - uit Koksijde (West-Vlaanderen)

Anouschka is een vrolijke vrijgezel. In de tennisclub van Koksijde verzorgt zij de toog en klopt ze ook al eens graag zelf tegen een tennisbal. Als ze 1 jaar gratis wint, zou ze graag iedereen opnieuw bezoeken die ze de laatste jaren tijdens haar reizen heeft leren kennen.

Annelies - 25 jaar - Kamporganisator Kazou - uit Halle (Vlaams-Brabant)

Annelies is een Duracell-konijn en altijd vrolijk. Ze organiseert kampen en vorming bij Kazou (de CM-kampen), ze heeft een eigen jeugdbeweging opgericht voor jongeren met een handicap en ze zit in een carnavalsvereniging. Graag wil ze een bakfiets kopen en met de overschot van het prijzengeld een huisje verbouwen.

Pascal - 58 jaar - Radioloog - uit Alken (Limburg)

Pascal is een radioloog uit Limburg met een ontzettend groot enthousiasme. Zijn dochters zijn bijna het huis uit en daarom vond hij het tijd voor een nieuw avontuur, en zo’n tv-optreden stond al een tijd op zijn bucketlist. Als Pascal '1 Jaar Gratis' wint, dan schenkt hij al het geld aan het goede doel.

Rose - 34 jaar - Accountmanager Booking.com - uit Mechelen (Antwerpen)

Rose is Nederlandstalig opgegroeid in Franstalig België, woonde enkele jaren met haar Amerikaanse vriend in Ghana waar haar roots liggen, en noemt nu Mechelen haar thuisbasis van waaruit ze de wereld verkent. Ze verwacht haar derde kindje en is zo de eerste zwangere kandidate van 1 jaar gratis.

Bjorn - 41 jaar - Compliance Manager - uit Kessel-Lo (Vlaams-Brabant)

Bjorn is een Limburger die in Leuven is blijven plakken na zijn studies. Bij een groot farmabedrijf zorgt hij ervoor dat alle ethische regels worden gevolgd. Thuis bouwde hij samen met z’n vrouw een warm nest voor hun drie kindjes, waarvan ze er twee hebben geadopteerd.

Tuur - 22 jaar - Treinbegeleider - uit Anzegem (West-Vlaanderen)

Tuur studeerde eigenlijk voor leraar lager onderwijs, maar wilde eerst een job uitoefenen met nog meer sociaal contact en koos daarom voor een job als treinbegeleider bij de NMBS. Hij speelt korfbal en noemt deze sport zwaar onderschat. Tuur heeft nog geen eigen plek en dat is zijn volgend doel in het leven.

Liesbeth - 57 jaar - Pastor - uit Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Liesbeth is pastor in Hoegaarden en wil graag de rol van de vrouw in de kerk in de schijnwerpers zetten. Zij heeft drie eigen kinderen en een pleegkind maar is ook permanent beschikbaar voor haar parochie, de lokale Chiro, de mensen van het rusthuis en ga zo maar door.

Joke - 39 jaar - Kinesiste - uit Ieper (West-Vlaanderen)

Joke heeft een groepspraktijk waar kinesitherapie, logopedie en andere vakgebieden samenkomen voor kinderen. Zelf heeft ze twee hevig voetballende jongens in huis. Als ze 1 jaar gratis wint, wil ze graag een fonds oprichten om kansarme kinderen makkelijker toegang te geven tot kinesitherapie.

Hans - 56 jaar - Wijkagent Brussel - uit Zottegem (Oost-Vlaanderen)

Hans is de wijkagent zoals uit de strips van Marc Sleen. Rustig, laconiek en met de nodige dosis zelfrelativering. Mensen zijn belangrijk voor Hans. Thuis heeft hij een halve dierentuin om zijn gedachten te verzetten en sleutelt hij aan oldtimer tractoren.

'1 Jaar Gratis', vanaf 14 januari elke donderdag om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.