Katrien ontmoet Vera in 'Voorbij de Schaamte'

In deze tweede aflevering gaat Katrien langs bij Vera (63) die na een lange opname op een afdeling verslavingszorg al enkele jaren volledig nuchter door het leven gaat.

Zij vertelt aan Katrien hoe het was om te leven met een verslaving die dagelijks je leven bepaalde maar getuigt ook over de kracht van therapie en het durven praten over je problemen. Met Michel (38) praat Katrien over zijn proces van vallen en opstaan om komaf te maken met zijn verslaving aan niet alleen alcohol maar ook andere drugs, een combinatie die vandaag vaak voorkomt. Michel groeide op met een zwaar verslaafde vader en worstelt tot vandaag met de impact die dit op hem naliet. ​ En Alexander nodigt Katrien uit bij zijn vader Geert in West-Vlaanderen. Ze praat met hen over hun band als vader en zoon waarin alcohol een grote rol speelde. ​

Met haar eigen verhaal en dat van de getuigen in gedachten praat Katrien met de experten over verslavingsgevoeligheid, de genetische factor bij verslaving en het effect van alcohol op onze gezondheid.

'Voorbij de Schaamte', woensdag 12 februari om 21.20 uur op VRT Canvas en VRT MAX.