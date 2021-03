Kandidaten van 'LEGO Masters' staan alweer voor een moeilijke opdracht

Zaterdag geven presentatoren Krt Rogiers en Ruben Nicolai twee nieuwe opdrachten aan de kandidaten van 'LEGO Masters'. Na de eliminatie van Arne en Amber strijden de zeven overgebleven teams uit Belgi en Nederland voor de titel van LEGO Master 2021.

De eerste opdracht is het exact nabouwen van een alledaags voorwerp waarbij elk scharniertje, knopje, gaatje, ronding en kleur terug te vinden moet zijn in de bouwwerken. Dries en Killian, winnaars van de vorige aflevering, krijgen het voordeel dat ze zelf een object mogen kiezen en gaan voor de schoen. Al krijgen ze snel spijt van hun keuze: 'Alles is organisch, er is geen enkel recht stukje aan heel die schoen. Het is niet meer grappig, de moed zakt in onze schoenen. We zitten in een struggle, maar hopelijk komt het goed', zuchten ze.

Het aanbod van de andere voorwerpen is zeer gevarieerd: een pedaalemmer, een theepot, een kruimeldief, een jeugdencyclopedie, een toiletborstel en een keukenweegschaal. Volgens Brickmaster Jonathan Bennink is de kruimeldief het moeilijkste object om na te maken en die taak krijgen Roy en Thomas. Vrienden Jan en Julien mogen een keukenweegschaal nabouwen. De kandidaten krijgen 6 uren de tijd om hun voorwerp vorm te geven.

Bij de tweede opdracht worden de gemaakte creaties tussen de kandidaten uitgewisseld. Elk team moet het voorwerp van een tegenstander 'tot leven brengen' met een gezicht, een uitdrukking en ledematen. Hiervoor krijgen ze 8 uren de tijd.

De Nederlanders René en Douwe krijgen de schoen van Dries en Killian in hun handen. Die is echter zo fragiel gebouwd dat ze er weinig aan kunnen veranderen zonder dat het bouwwerk helemaal uit elkaar valt.

Brickmaster Jonathan Bennink wordt vandaag geassisteerd door Dirk Denoyelle, cabaretier en imitator maar eveneens een expert in het bouwen van allerhande replica’s in LEGO. Beide heren geven hun deskundig oordeel en beslissen welk duo deze week de wedstrijd moet verlaten.

De afleveringen van 'LEGO Masters' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO Masters', zaterdag 20 maart om 20.30 uur bij VTM.