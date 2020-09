Kamal Kharmach, Rani De Coninck, Kat Kerkhofs en Jelle De Beule in 'Opvoeden Doe Je Zo'

In de derde aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' – op donderdag 17 september – is het aan Kamal Kharmach, Rani De Coninck, Kat Kerkhofs en Jelle De Beule om zich te bewijzen als ouders.

Zij moeten de 7-jarige Alexis en de even oude Gloria klaarstomen voor de volwassenheid.

Dat doen ze door hen op korte tijd alles bij te brengen over knelpuntberoepen en kunst: wat doet een bekister? En hoe ziet het kunstwerk 'De Fontein' van Marcel Duchamp eruit? Voor ouders is het niet altijd even gemakkelijk om te weten wat pedagogisch verantwoord is en wat niet. Dat weet Rani maar al te goed: 'Toen ik mijn eerste kind op de wereld zette, mijn zoon Beau, had hij vaak een huiluurtje ‘s avonds. Mijn mama zei dat je zijn tutter in honing moest doppen. Dat was een groot succes en hij viel meteen in slaap. Later heb ik dan gelezen dat dit heel gevaarlijk is: je kan daar botulisme van krijgen en in het ergste geval kan je daarvan sterven.'

Om het de nieuwbakken ouders nog wat moeilijker te maken, legt Pedro hen ook de stelling van de week voor: mag je je 15-jarige dochter bij haar 15-jarige vriend laten slapen? Verder nemen ze enkele grappige en ronduit gevaarlijke TikTok-challenges onder de loep, gaan ze dieper in op de Zuid-Koreaanse oplossing voor pesten én snijden ze een breed maatschappelijk thema aan, deze week is dat 'democratie'.

Alexis (7 jaar) uit Tremelo

Alexis is 7 jaar en komt uit Tremelo. Ze heeft een hond, is zelf een waterkieken en ze bokst ook. Pedro kan dus maar beter geen ruzie zoeken met Alexis, want zoals ze zelf zegt: 'Ik boks het liefst op de neus.' Wat er beter kan aan haar huidige mama: 'Ze moet minder roken en schoenen kopen.'

Gloria (7 jaar) uit Brugge

Gloria is 7 jaar en komt uit Brugge. Ze weet wat ze wil en is niet op haar mondje gevallen, al doet de tijdelijke afwezigheid van haar voorste melktandjes anders vermoeden. Haar haar moet steeds goed liggen en ze is een beetje een stresskip. Wat er beter kan aan haar huidige mama: 'Ze legt altijd mijn haar naar de andere kant, expres.'

'Opvoeden Doe Je Zo', donderdag 17 september om 20.35 uur op VIER.