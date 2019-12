'Junkyard Empire' vanaf woensdag op Discovery

Andy Cohen is de koning van de kapotte auto's. Samen met zijn vader Bobby runt hij een autoschroot vol met halve auto's en losse onderdelen.

Alleen een geoefende handelaar kan deze troep op waarde schatten en alleen de echte kenner vindt tussen al deze roest die blinkende diamant. Laat dat maar aan Andy over. Anders dan zijn vader Bobby, die al decennia in de schroothandel zit, is hij meer een ondernemer. Hij is een autonerd, adrenalinejunkie en bereid om veel risico’s te nemen. Dat leidt geregeld tot woordenwisselingen met zijn vader. Bijvoorbeeld als Bobby wil dat Andy orde in de chaos brengt van de schroothoop, maar Andy andere plannen heeft en vrolijk aan een vervallen Yukon gaat sleutelen, omdat hij weet dat hij daar snel geld op kan verdienen. Of als Andy de heftruck wil gebruiken om een aantal vervallen Porsches te pletten. Maar Andy is de baas van de Junkyard Empire en dat laat hij graag merken.

'Junkyard Empire', woensdag 18 december om 21.25 uur op Discovery.