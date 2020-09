Julie Van den Steen zit op een roze wolk in 'Een Echte Job'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In 'Een Echte Job' zagen 625.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van bijna 30% (VVA 18-54, live+uitgesteld), hoe vijf bekende Vlamingen - Laura Tesoro, Niels Albert, Bart KaŽll, Julie Van den Steen en Sean Dhondt - hun eerste stappen in de zorgsector zette tijdens een stoomcursus verpleegkunde.

Gelukkig slaagden ze alle vijf en kan hun avontuur nu echt beginnen. Morgenavond, woensdag 9 september om 20.35, maken ze kennis met hun stagementor én hun patiënten. En vooral Julie stelt haar mening over baby's bij wanneer ze er voor het eerst eentje mag vasthouden.

Julie arriveert op haar eerste stagedag op de afdeling materniteit van het UZ Gent, waar het verdacht rustig is: 'Waar is iedereen? En hoe stil is dat hier? Ik dacht dat er constant baby’s over en weer gingen vliegen maar het is hier super kalm én warm. Dat is van al die baarmoeders die hier aan het kloppen zijn zeker?!', zegt Julie al lachend. Nadat ze haar outfit heeft aangetrokken, is het tijd voor een eerste briefing en die zorgt meteen voor twijfel. 'Ik weet niet zo goed waar ik aan begonnen ben eigenlijk. Ik weet het echt niet', vertelt Julie. En Julie ervaart zelf ‘de roze wolk’ wanneer ze er voor het eerst in haar leven een baby mag vasthouden: 'Ik vond baby’s nooit mooi maar nu denk ik daar totaal anders over: die kaakjes, dat neusje, die vingertjes, alles. Nu ben ik echt van mening dat baby’s heel schattig zijn.'

Geen crocs voor Bart op de afdeling Urologie, Gynaecologie en Plastische Heelkunde, wel de nodige zenuwen: 'Ik ervaar nu dezelfde stress als voor ik op het podium moet stappen. Je moet echte mensen gaan verzorgen. Hoe gaat dat gaan? Je wordt misschien geconfronteerd met wonden.' Al worden Bart en zijn zenuwen meteen goed opgevangen door mentor Sara. Hij mag er op zijn eerste dag meteen invliegen en parameters opnemen, patiënten wassen, bedden verschonen en Bart leert ook meteen dat niet alle patiënten even gemakkelijk zijn…

Ook de jongste deelnemer, Laura, ontmoet haar stagementor Nele op de afdeling Geriatrie en die heeft meteen een duidelijke boodschap: 'Nu is het voor echt hé. Je mag bij de eerste patiënt kijken en bij de tweede zet ik u aan het werk.' Hoewel de toon gezet is, weet Laura indruk te maken op haar mentor én op haar eerste patiënt waarbij ze parameters mag opnemen: 'Al doende leert men. Ze heeft dat echt prima gedaan en mag alle dagen terugkomen. En ze heeft echt een lieve snoet!' En voor Laura zit er meteen ook een eerste kennismaking in met het wassen van patiënten…

Niels weet niet goed weet wat hem te wachten staat. Hij staat misschien wel op de meest heftige afdeling van allemaal: traumatologie en orthopedie. Tijdens een pauzemomentje lucht hij zijn hart bij Julie: 'We hebben een vrouw op de afdeling liggen met een super grote en diepe wonde. Daar moeten sponzen ingestoken worden om het vocht eruit te zuigen. Maar ik kan er beter tegen dan verwacht. Ik was wel wat bang', vertelt Niels.

In Pulderbos ontfermt Sean zich ondertussen over leefgroep 1, waar de allerkleinsten en meest intensieve kindjes liggen. Zijn stagedag start met een stevige kop koffie, een briefing én een cadeautje van zijn eerste patiëntje Vinz: 'Ik heb geen kinderen dus zelfs een pampertje verversen doe ik nu voor het eerst', lacht Sean. En zijn bijzondere ontmoeting met baby Vinz maakt meteen ook heel wat emoties los: 'Ik heb mijn hart verloren aan Vinz en ik vind het fantastisch om hem te verzorgen. Maar het is ook heel dubbel. Vinz heeft maar een levensverwachting van 2 jaar en zal qua ontwikkeling enkel achteruitgaan. Dat is hartverscheurend.'

'Een Echte Job', woensdag 9 september om 20.35 uur bij VTM.