Jeroen Meus vertelt over opname van 'Plat Préféré' met 'een geurtje aan'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op donderdag 14 mei heeft Sven De Ridder een afspraak in een klein straatje in Leuven voor een nieuw verhaal in 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'.

In zijn 'Dagelijkse Kost'-keuken vertelt Jeroen Meus over hoe een andere opname van hem voor het programma 'Plat Préféré' ooit faliekant afliep. 'Daar moet minstens één dode gevallen zijn', klinkt het. Ook de Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal maakte ooit iets ongelooflijks mee en deelt zijn mysterieuze verhaal met Ruth Beeckmans.

Jeroen Meus vertelt zijn verhaal, alsof hij er opnieuw bij is. 'Ik kan het nu nog ruiken en zou terug beginnen kokhalzen', vertelt hij Sven. Jeroen keert terug naar die keer dat hij het lievelingsgerecht van acteur Louis de Funès opnieuw moest klaarmaken in 'Plat Préféré': tripes à la mode de Caen, ofwel de 4 gekookte magen van een koe. Jeroen vertelt waarom die opname en de aansluitende proeverij voor de 'Orde van de Tripes' ei zo na levens heeft gekost. En dat heeft alles te maken met de meest penetrante geur die hij ooit heeft geroken.

Bekijk de preview hier:

Ruth gaat op bezoek bij Nederbelg Jan Jaap van der Wal. Hij vertelde vorig seizoen al een straf verhaal over een Nederlandse crimineel en was toen danig onder indruk van de vertolking van Ben Segers. 'Ik heb enorm moeten lachen met zijn imitatie van iemand met een hazenlip', klinkt het. 'Ben maakte er een soort psychische afwijking van. Hij was de hele tijd aan het 'snuffen' alsof hij een konijn was. Fantastisch!' Ben kruipt nu opnieuw in de huid van Jan Jaap, in een verhaal over een reis naar Cyprus met zijn toenmalige vriendin (Charlotte Timmers). Een reis die een griezelige en misschien zelfs bovennatuurlijke wending nam…

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', donderdag 14 mei om 20.35 uur bij VTM.