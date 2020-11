'Ik Vertrek uit Vlaanderen' volgt de familie Berlanger naar Frankrijk

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Vorige week zagen 381.000 kijkers - 246.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 135.000 voor de herhaling (live+uitgesteld) - hoe de familie Cools na een tegenslag toch een droomlocatie voor hun B&B vond onder de Spaanse zon.

Dinsdag 17 november maken de VTM 2-kijkers kennis met familie Berlanger. Julie, Mario en zoontje Ilyo laten alles achter om in Frankrijk een B&B met drie familiekamers te openen. Al is dat voor Julie met gemengde gevoelens: 'Het is moeilijk om mijn ouders en vrienden in België achter te laten, want in Frankrijk is het gewoon terug van nul beginnen. Ik denk vaak: wat doen wij nu? Is dit een droom?'

Julie is diëtiste, Mario verkoper van tegelprofielen en hun vijfjarig zoontje Ilyo een spring-in-‘t-veld die voldoende aandacht nodig heeft. Het gezin woont in de drukke rand rond Brussel en snakt naar rust. 'Je staat op met files en gaat ermee slapen. Het leven is ook gewoon heel druk. Het zijn zaken die allemaal meespelen. We zijn op een punt gekomen dat het zowel privé, financieel als professioneel mogelijk was om dé stap te zetten', vertelt Mario. Die stap brengt de familie Berlanger 930 kilometer zuidelijker, in de kleine Franse gemeente Mourjou. Daar willen ze B&B 'Comme Chez Moi' openen.

Hun huis in België heeft Mario volledig zelf verbouwd, al woog dat zwaar op het gezin. Julie was dag en nacht alleen met de toen pasgeboren Ilyo en was volledig op. Met de aankoop van hun B&B staat het gezin opnieuw voor een verbouwing mét een strakke deadline van vier maanden. En dan doet de lockdown in Frankrijk er nog een schepje bovenop...

Het koppel dreigt al snel in het oude stramien te vervallen: Julie heeft haar handen vol met Ilyo en Mario verbouwt voor twee. 'Ik kan niet eens helpen met de verbouwingen of bijvoorbeeld schilderen. Je kan Ilyo geen half uur alleen laten, want dan is hij sowieso iets aan het uitsteken. Ik voel me precies een babysit. Mochten de grenzen open zijn, dan was ik weg', klinkt het bij Julie. Verandert de droom van de familie Berlanger om een B&B in Frankrijk te openen in een nachtmerrie?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen', dinsdag 17 november om 20.45 uur bij VTM 2.