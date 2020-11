'Ik Vertrek uit Vlaanderen': valt Spaanse droom van familie Cools in duigen?

'Ik Vertrek uit Vlaanderen' heeft zijn start vorige week niet gemist. Ondertussen zagen 375.000 kijkers - 255.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 120.000 voor de herhaling (live+uitgesteld) - hoe familie Vlieghe alles achterliet om te leven als God in Frankrijk.

Dinsdag verhuizen de VTM 2-kijkers vanuit hun zetel mee met familie Cools van Emblem naar Mojácar in Spanje om daar een B&B te openen. Voor het fenomenale uitzicht is geen bouwvergunning nodig, maar voor het zwembad wel, waardoor hun droom onder de Spaanse zon al snel uiteen lijkt te spatten.

Jonge vijftigers Pascale en Ludwig zoeken al lang naar het ideale moment om de sleur van hun dagelijkse leven in België te doorbreken. 'Ik haat dat elke dag hetzelfde is. Het idee om naar het buitenland te gaan komt vooral van mij', vertelt Pascale. Nu drie van de vier zonen het huis uit zijn, hakken ze de knoop door om samen met hun 17-jarige zoon Louis, hond Cas en kat Prince voor hun Spaanse droom te gaan. Hoewel Pascale en Ludwig al langer spelen met het idee, komt de beslissing voor Louis eerder onverwacht. Hij kijkt er niet echt naar uit om zijn leven en vrienden in België achter te laten. 'Als ik 18 zou zijn, zou ik niet meegaan', klinkt het.

Het gezin wil in Mojácar in Spanje B&B 'Las Brisas' openen mét zwembad. Bij hun vertrek in België gaan ze er dan ook vanuit dat de vergunning daarvoor wel in orde zou komen. Zonder dat zwart op wit op papier te hebben, vertrekt het gezin met hun hebben en houden naar Spanje.

Wanneer Pascale en Ludwig op de oprit van hun nieuwe droomhuis arriveren en alles klaar is voor de verhuis, krijgen ze een telefoontje dat al hun plannen in het water doet vallen. Daar staan ze dan in Spanje: hun jobs opgezegd, hun Emblemse huis verkocht en een geannuleerde, Spaanse aankoop. Het gezin moet dus op zoek naar een tijdelijk onderkomen, want de verhuiswagen met hun inboedel uit België is in aantocht.

'Het zijn wij die hier staan en niks meer hebben', reageert Pascale bij het horen van het nieuws. 'Wij zijn hier de dikke pineut en wij zitten hier wel met de shit. Je kan niet van ons verwachten dat we een huis kopen waar we plannen mee hebben die misschien toch niet kunnen doorgaan. Dat zou héél dom zijn.'

Van hun vrienden kregen Pascale en Ludwig een 'moeilijke momentjes'-doos. 'Daar zitten 9 opdrachten in die we in volgorde moeten uitvoeren wanneer we een moeilijk momentje hebben.' Zal de doos snel geopend worden? Of vindt de familie Cools toch een andere droomwoning om hun B&B uit te baten?

