'Homeland' is terug, voor de laatste keer op Q2

Foto: CAZ - © MEDIALAAN 2018

De fans hebben er even moeten op wachten. Het 8ste en laatste seizoen van de Amerikaanse serie 'Homeland'. Carrie Mathison en Saul Berendsen werken nog één keer samen.

Het achtste en eveneens laatste seizoen van 'Homeland', dat in februari startte in de Verenigde Staten, is van 5 april elke zondag om 22.50 uur te volgen bij Q2.



In de reeks wordt Saul, nu nationaal veiligheidsadviseur van president Warner, naar Afghanistan gestuurd om de Taliban te betrekken bij vredesonderhandelingen. Hij heeft hulp nodig van Carrie, die herstellende is van haar opsluiting in een Russische goelag.



Check hier de trailer van 'the final season'!







