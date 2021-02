'Home and Away': week 8 (2021) PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 7327

Jasmine gedraagt zich vreemd. Justin heeft een prangende vraag voor Leah. Tussen Ari en Tane blijft de sfeer gespannen. Kunnen ze hun problemen uitpraten?

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 7328

Jasmine houdt voet bij stuk wat betreft haar beslissing omtrent Grace. Marilyn is bang dat ze Tori tekort heeft gedaan. Justin heeft een voorstel voor Leah.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 7329

Maggie stelt Ben voor een ultimatum. Colby besluit zijn scheiding te vieren, maar dat loopt niet zoals gepland. Irene maakt zich ernstig zorgen over Jasmine.

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 7330

Dean en Willow spellen Colby de les. Maggie vreest dat ze haar huwelijk nog meer onder druk heeft gezet. Een onverwachte bezoeker zet het leven van Ryder op z'n kop.

Vrijdag 26 februari 2021 - aflevering 7331

Ryder weigert om zijn vader in zijn leven te laten. Roo maant hem aan om hier goed over na te denken. Jasmine ziet er tegenop om Colby onder ogen te komen.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

