'Home and Away': week 6 (2020) - PREVIEW

In Summer Bay staat wel elke dag iets te gebeuren. Vreugde en geluk, kommer en kwel. In het Australische kuststadje ligt het allemaal soms erg dicht bij mekaar. En die dagelijkse portie wil je niet missen. Dit is de preview van de gebeurtenissen voor volgende week.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 3 februari 2020 - aflevering 7103

Jasmine wordt geconfronteerd met haar verleden. Brody heeft nieuws voor Tori en Justin maar krijgt niet de reactie waarop hij gehoopt had. Leah denkt na over de gemaakte afspraken met Justin.



Dinsdag 4 februari 2020 - aflevering 7104

Zal de rest van de familie Brody's beslissing steunen? Bella is bang dat Raffy haar de schuld zal geven voor de keuze van Brody. Leah vraagt zich af hoe het nu verder moet tussen haar en Justin.



Woensdag 5 februari 2020 - aflevering 7105

Bella gedraagt zich allesbehalve voorbeeldig. De vriendschap tussen Leah en Justin staat op de helling.



Donderdag 6 februari 2020 - aflevering 7106

Iedereen heeft genoeg van het gedrag van Bella. Colby probeert met haar te praten. Justin en Leah houden hun relatie niet langer geheim. Iedereen is verrast. Alf keer terug.



Vrijdag 7 februari 2020 - aflevering 7107

Colby slaagt er eindelijk in om tot Bella door te dringen. Alf verbergt iets voor Roo. Mason zet zijn hele toekomst op het spel.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

