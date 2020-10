'Home and Away': week 42 (2020) - PREVIEW

'Home and Away' op VTM 2. Dat is elke dag even wegdromen van zon, zee en strand. Maar ook meeleven met de dagelijkse beslommeringen van de inwoners van Summer Bay. Benieuwd naar deze week? Lees de preview!

Maandag 12 oktober 2020 - aflevering 7238

Ziggy voelt zich onzeker wanneer Dean surflessen geeft aan rugzaktoeriste Jade. Irene confronteert Robbo met de manier waarop hij Jasmine behandeld heeft, waarop hij haar hulp eindelijk aanvaardt. Jasmine verrast hem vervolgens met een kinderwagen voor Grace. Willow overtuigt Alex om hun relatie een kans te geven.

Dinsdag 13 oktober 2020 - aflevering 7239

Mackenzie en Colby maken plannen om het weekend samen door te brengen terwijl Bella op schooluitstap is, maar die vallen in het water wanneer Bella ziek wordt. Dean vreest voor de reactie van Ziggy wanneer hij verneemt dat Jade besloten heeft om in Summer Bay te blijven. Alf en Martha hebben nieuws.

Woensdag 14 oktober 2020 - aflevering 7240

Colby en Mackenzie brengen Bella naar het ziekenhuis, waar ze onderzocht wordt door Alex. Leah is klaar voor de volgende stap in haar relatie met Justin. Ben is in de wolken wanneer hij een eerste bestelling voor een surfplank ontvangt. En ook tussen hem en Maggie gaat het de goede kant op.

Donderdag 15 oktober 2020 - aflevering 7241

Roo is in de war met de veranderende thuissituatie nu Martha bij hen zal intrekken en Leah gaat verhuizen. Bella weigert de vaccinaties. Mason overschrijdt een professionele grens wanneer hij met Alex over Willow probeert te praten.

Vrijdag 16 oktober 2020 - aflevering 7242

Ziggy krijgt een verrassend jobaanbod. Maar wat betekent dit voor haar relatie met Dean? Colby heeft het druk met de zorg voor Bella en vindt geen tijd voor Mackenzie. Alex en Willow nemen een beslissing.

'Home and Away', iedere werkdag rond 18.50 uur op VTM 2.

