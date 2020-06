'Home and Away': week 25 (2020) - PREVIEW

In het altijd zonnige Summer Bay staat het leven nooit stil. En al meer dan 30 jaar lang smullen we ook in Vlaanderen mee van de wendingen in het leven van oa. Alf, Irene, Leah en co. Bekijk hier de preview voor volgende week.

Maandag 15 juni 2020 - aflevering 7198

Alex hypnotiseert Robbo om zo meer te weten te komen over Dylan Carter, maar de zaken lopen uit de hand. Ziggy bedenkt een nieuwe manier om de depressie van Ben aan te pakken. Maggie zit er helemaal door.

Dinsdag 16 juni 2020 - aflevering 7199

Meer en meer details over het verleden van Irene komen aan het licht. Jasmine biedt Robbo een nieuw perspectief in zijn zoektocht naar Dylan. Raffy blijft Ryder de rug toekeren ondanks zijn pogingen om hun vriendschap te redden. Leah en Roo laten Irene de positieve commentaren op haar blog zien.

Woensdag 17 juni 2020 - aflevering 7200

Irene heeft het moeilijk nu het proces dichterbij komt. Raffy en Ryder geven hun vriendschap een nieuwe kans. Samen proberen ze Bella te overtuigen om terug te keren naar school. Het lijkt de goede kant op te gaan met Ben, maar Maggie panikeert wanneer hij niet in zijn caravan is. Leah probeert Irene zo goed mogelijk bij te staan.

Donderdag 18 juni 2020 - aflevering 7201

Raffy weigert de hulp van John, Mason en Justin. Bella raapt al haar moed bij elkaar om te getuigen in de rechtbank. Justin is bang dat de gezondheidstoestand van Raffy achteruit aan het gaan is. Alex nodigt Mason en Willow uit voor een etentje. Irene schrikt wanneer Tommy wordt opgeroepen om te getuigen.

Vrijdag 19 juni 2020 - aflevering 7202

Colby vraagt Willow om Bella moed in te praten. Mason probeert Alex te versieren. Ben bereikt een dieptepunt en besluit voor zijn vrijheid te vechten.

