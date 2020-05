'Home and Away': week 22 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Maandag 25 mei 2020 - aflevering 7183

Mackenzie is verrast wanneer ze het ultimatum van Dean ontdekt. Maggie is radeloos en weet niet hoe ze Ben nog kan helpen. Robbo licht Jasmine en Scott in over de gebeurtenissen en gaat op zoek naar nieuwe aanwijzingen.

Dinsdag 26 mei 2020 - aflevering 7184

Maggie en Ziggy proberen op Ben in te praten, maar dat heeft niet het gewenste effect. Ryder legt een goed examen af, maar vraagt zich af waarom Raffy niet is komen opdagen. Mackenzie probeert de lucht te klaren tussen Dean en Colby.

Woensdag 27 mei 2020 - aflevering 7185

Ryder ontdekt dat Raffy haar examens apart aflegt en is teleurgesteld dat ze hem niet op de hoogte heeft gebracht. Irene probeert Bella gerust te stellen.

Donderdag 28 mei 2020 - aflevering 7186

Alf en Roo geven Ryder toelating om een feestje te organiseren, op één voorwaarde: geen alcohol. Enkele van zijn vrienden denken daar echter anders over en al snel loopt het feestje uit de hand.

Vrijdag 29 mei 2020 - aflevering 7187

Colby en Mackenzie plannen een romantische avond. Ryder vangt Bella op. De toekomst van Irene staat op het spel.

