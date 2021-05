'Home and Away': week 18 (2021) - PREVIEW

In tijden waarin je vooral kan dromen van zon, zee en strand is de dagelijkse afspraak met 'Home and Away' op VTM een welkome afleiding. Als is het ook in Summer Bay lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Benieuwd wat er gebeurt? Lees de preview!

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 7376

Colby, Dean en Willow proberen de woede van Amber te begrijpen, maar vooral Willow heeft het moeilijk met de situatie. Dean probeert Amber vervolgens uit te leggen waarom ze Colby vergeven hebben voor wat er in het verleden is gebeurd. Colby op zijn beurt vraagt Amber om Willow niet te betrekken bij haar woede ten opzichte van hem. John besluit Amber een kans te geven als zijn thuishulp. Marilyn heeft het moeilijk met de verandering.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 7377

Tane gaat aan de slag in Salt. Hij wil zich bewijzen, maar wordt afgeleid door het geflirt van Amber, die stevig de bloemetjes aan het buitenzetten is met Willow. Dean en Ziggy besluiten mee te feesten. Nikau nodigt Bella uit voor een gezellige avond, maar die wordt verstoord door Tane en Amber.

Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 7378

Nikau is van slag na zijn mislukte poging om Bella een romantische avond te bezorgen en vraagt advies aan Ryder voor het organiseren van dé perfecte date. Irene is bezorgd om Jasmine en is gekwetst als ze steun zoekt bij de ouders van Robbo in plaats van bij haar. Tane daagt op in Salt voor zijn volgende shift en Mackenzie zet meteen de puntjes op de i.

Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 7379

Jasmine negeert de oproepen van Irene en stort zich volledig op het werk op de boerderij, terwijl ze Ian en Wendy volledig in het ongewisse laat over wat er gebeurd is. Zij maken zich zorgen en nemen contact op met Colby. Tori voelt zich schuldig en heeft hierover een discussie met Justin. Irene en Colby besluiten Jasmine op te zoeken op de boerderij, maar worden niet bepaald met open armen ontvangen. Ryder is compleet van slag door het nieuws over zijn vader.

Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 7380

Ian en Wendy begrijpen niet waarom Jasmine zo kwaad is op Colby en Irene, die hen uiteindelijk inlichten over de recente gebeurtenissen. Na een goed gesprek met Ian en Wendy besluit Jasmine om terug te keren naar Summer Bay, waar Tori vastberaden is om haar te tonen dat ze om haar geeft. Roo praat met John en Marilyn, die allebei aan haar toegeven dat hun huwelijk voorgoed voorbij is.

'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2.

