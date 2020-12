Het verhaal van Hamza en Samira in 'Vijf Jaar Hier'

Foto: Canvas - © VRT 2020

Deze aflevering van 'Vijf Jaar Hier' combineert jong en oud: een jonge Palestijn en een Iraakse oma, die in 2015 in ons land asiel hebben aangevraagd.

Van de 39.065 eerste asielaanvragers in 2015 was de helft (19.820) tussen 18 en 34 jaar. Zij vormen de grootste groep, gevolgd door de groep jonger dan 18 jaar (12.120). Ruim drie kwart van de asielaanvragen kwam dus van mensen jonger dan 34. Van 35 tot 64 jaar waren er 6860 mensen die asiel aanvroegen in 2015, boven de 65 nog 270.

Portretten

Samira is 59 als ze met haar jongste dochter Mariam vlucht voor de terreur van IS in het Noorden van Irak. Haar man is overleden. Eén van haar zonen geraakt met zijn zoon tot in Griekenland en verblijft daar in een vluchtelingenkamp in Athene. De grote droom van Samira is om al haar kinderen en kleinkinderen weer samen te brengen.

'Mijn kinderen hebben een smokkelaar gevonden die mij en mijn dochter met het vliegtuig naar België hebben gebracht. Mijn kinderen hadden wat geld gespaard. Ik dacht dat het genoeg was voor het hele gezin, maar het was niet voldoende', zo vertelt Samira.

Hamza is geboren en getogen in een Palestijns vluchtelingenkamp in Zuid-Libanon. Als hij 21 is, kan hij met een studentenvisum naar Italië vertrekken. Vandaar reist hij door naar ons land en vraagt asiel aan. Hij komt terecht in het tijdelijk opvangcentrum in Koksijde. Als dat centrum gesloten wordt, verhuist hij naar het asielcentrum in Poelkapelle. Hamza droomt ervan voetballer te worden.

'Ik heb altijd geweten dat er meer was dan het kamp waarin ik ben opgegroeid, dat er meer was dan de vierkante kilometer waarop we in Libanon moesten leven', zegt Hamza.

Palestijnen werden in het jaar 2015 nog geregistreerd met als nationaliteit 'onbepaald' of 'unknown'. Vandaag worden zij als 'Palestijn' geteld. Niet alle personen die als 'unknown' geregistreerd zijn, waren Palestijnen, maar sinds de andere manier van rapportering zien we een enorme stijging van het aantal personen met de nationaliteit 'Palestijn' en een daling van de nationaliteit 'unknown'. In 2019 waren er 2.320 Palestijnen die in ons land asiel aanvroegen.

'Vijf Jaar Hier', dinsdag 8 december om 21.20 uur op Canvas.