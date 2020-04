Het is kermis wanneer Sergio in 'Groeten Uit' terugkeert naar 1977

Een nostalgische terugblik met verhalen en anekdotes uit hun jeugdjaren? In nieuwe afleveringen van 'Groeten Uit', vanaf dinsdag 21 april om 20.35 uur, stuurt An Lemmens opnieuw een reeks bekende Vlamingen terug in de tijd.

Dit keer herontdekken Sergio Quisquater, Saartje Vandendriessche, Willy Sommers en zussen Erika en Heidi Van Tielen een weekend lang de tijdsgeest van het jaar waarin ze 12 waren. Ze worden samen met hun gezin ondergedompeld in een huis dat volledig ingericht is zoals toen en ook de muziek, gadgets, outfits, kapsels en tv-programma’s mogen niet ontbreken.

Aflevering 1: Sergio herbeleeft zijn jeugd in 1977

Sergio Quisquater mag op dinsdag 21 april om 20.35 uur, samen met zijn vrouw en twee kinderen Steffi en Gill, de spits afbijten. Ze keren terug naar 1977, het jaar waarin de King of Rock ’n Roll Elvis Presley stierf, Jimmy Carter president werd van de Verenigde Staten en John Travolta het podium veroverde met zijn dansmoves in de film 'Saturday Night Fever'. In dat jaar blies rasentertainer Sergio 12 kaarsjes uit.

Sergio zijn enthousiasme is groot wanneer hij het huis uit 1977 ontdekt. 'Onze papa was precies ne kleine in een snoepwinkel. Alles was leuk en mooi. Je ziet dat hij echt terug zijn jeugd aan het herbeleven is', lacht Steffi. En ook Gill en Steffi maken kennis met het 'Spel zonder Grenzen', de grappen van 'Benny Hill' en de originele versie van Sergio's eerste plaatje 'Quando Quando'.

Op jonge leeftijd was Sergio een snelle jongen met een grote liefde voor brommers. Om de flashback naar vroeger compleet te maken, verrast zijn goede vriend en voormalig wereldkampioen motorcross Stefan Everts hem met een bezoek. Sergio en Gill worden uitgedaagd voor een race op een vintage Honda Dax, het allereerste brommertje van Sergio. Wie klokt af op de snelste tijd en sleept de speciale trofee in de wacht?

Op zaterdagavond is het tijd om te gokken op de hamster van geluk, de buikjes vol te eten met smoutebollen en hun mannelijkheid te bewijzen in het schietkraam. Het gezin gaat naar de kermis van 1977 in het dorp. Het schietkraam wordt voor de gelegenheid uitgebaat door An Lemmens. Kan Sergio het competitiebeest in zichzelf onderdrukken?

Aan het einde van het weekend krijgt de familie Quisquater nog hoog bezoek van een collega en jeugdvriend en duikt ook An Lemmens op met de ingeleverde smartphones. Wat vond de familie Quisquater nu echt van het interieur, het eten, de kledij en vooral de ambiance in 1977?

'Groeten Uit', vanaf dinsdag 21 april om 20.35 uur bij VTM.