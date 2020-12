'Het Huis' met Marc Van Ranst: 'Af en toe een ontploffing dat maakt het leven draaglijker'

Dit jaar konden we niet aan de man ontsnappen. Overal dook hij op om tekst en uitleg te geven bij de coronacijfers. Deze week mag hij in 'Het Huis' bij Eric Goens tekst en uitleg geven over zichzelf, Marc Van Ranst.

Wie is toch deze professor die tot onze virtuele bubbel is gaan behoren?

'Mezelf, dat is ongeveer het minst favoriete onderwerp om over te praten', zo relativeert hij de aandacht die hij als Bekende Virusbestrijder tegenwoordig krijgt. Maar Eric heeft tijd. Zijn gast mag tot rust komen in 'Het Huis'. 24 uur zonder de waan van de dag. Dat geeft Eric en de kijkers de kans om de echte Marc Van Ranst te leren kennen.

Gebeten door het virus

Eric wil dat de professor virologie zich meteen thuis voelt in 'Het Huis'. En daarom begint hij met een experiment. Met stofjas en veiligheidsbril wandelt professor 'Gobelijn' de tuin in. Op een tafeltje bij de vijver liggen enkele ingrediënten en labo-attributen: zwavelzuur, een vijzel, een bunsenbrander en enkele proefbuisjes. Met pretoogjes herinneren die dingen Marc aan zijn kindertijd en zijn labo thuis in de kelder. Daar experimenteerde hij uren met spullen die hij ging vragen bij apothekers.

'Af en toe een ontploffing, dat maakt het leven draaglijker. Misschien moeten we buskruit maken om het virus te verslaan. But don't try this at home!'

In de fotokamer ontdekken we nog meer over het verleden van de professor. Maak kennis met de ADK (Algemene Detective Club) en DDS (De Dappere Speurders): zelf opgerichte vriendenclubjes waar de jonge Marc zijn fantasie kwijt kon. 'Ik kan me perfect herinneren hoe blij ik toen was.' En klopt het dat hij als kind ooit met Neil Armstrong heeft gebeld?

Plooien is geen optie

In dit pandemiejaar dook de viroloog overal op. Je kon geen krant openslaan, geen televisie of radio opzetten of je kreeg Marc Van Ranst te horen. Het lijkt of er bij hem meer dan 24 uur in een dag zijn. Maar de prof nuanceert:

'Ik zeg meer neen dan ja. Mensen zien me veel in 'Het Journaal', maar die opnames duren allemaal niet zo lang als bij 'Het Huis'.'

Het is een moordend tempo. Met nauwelijks 4 tot 5 uur slaap per nacht beseft de wetenschapper dat hij roofbouw pleegt op zijn lichaam. 'Maar ik kan niet anders.'

En daar is de sportkamer. Het waanzinnige levensritme laat zich voelen tijdens de sportproeven. De tijd dat de jonge Van Ranst de hoogste bergtoppen bedwong, is iets uit een ver verleden. De resultaten delen de viroloog in bij de risicogroep voor het coronavirus.

En dan zijn er ook nog de anonieme dreigtelefoontjes en de haatmails, het voortdurende steekspel op de sociale media.

'Hoe langer de pandemie duurt, hoe meer tegenkanting er ook komt. Normaal. Je brengt boodschappen die mensen niet graag horen. Last en ambras, dat hoort erbij. Ik kan veel doen, maar plooien niet. Dat is geen optie.'

Het receptenboek van Marc Van Ranst

Na een aperitiefconcert in de tuin is het tijd voor een tweede experiment: koken. Want ook dat is voor de professor een combinatie van scheikundige processen en het zorgvuldig afmeten van ingrediënten. Ontdek het receptenboek van Marc Van Ranst. Met als hoofdgerecht: zalmpapillot. Benodigdheden: zalm, dille, bieslook, peper en zout en … een vaatwasmachine.

Na een ongewoon lange nachtrust in 'Het Huis' - voor één keer langer dan vijf uur - wacht er nog een onverwachte verrassingsgast aan het ontbijt. Er wordt met scherp geschoten.

Deze uitzending van 'Het Huis' zal knallen, letterlijk en figuurlijk.

'Het Huis' is een programma van Het NieuwsHuis voor Eén.

'Het Huis' met Marc Van Ranst, dinsdag 8 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.