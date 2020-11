'Het Huis' met André Hazes jr.: 'Leef alsof het je laatste dag is.'

'Leef alsof het je laatste dag is.' Dat is het levensmotto van de familie Hazes. Die Hollandse branie brengt André Hazes jr. ook mee naar 'Het Huis'.

En dat zullen Eric Goens en de kijkers geweten hebben. 'Laat hem niet alleen', had Eric vooraf als goede raad gekregen. En terecht, zo blijkt in deze merkwaardige aflevering van 'Het Huis'.

De zoon van…

André Hazes jr. is de zoon van zijn vader. Hoewel, 'zoon van' is allang niet meer nodig. Hij heeft zijn eigen weg gemaakt. En helemaal zoals zijn vader wil hij zeker niet worden. André Hazes sr, de koning van het Nederlandse levenslied overleed in 2004, nauwelijks 53 jaar.

'Hij deed er alles aan om niet oud te worden. Hij heeft zich kapot geleefd. Drank en alles wat er bij hoort.'

In de fotokamer bekijkt André de wand vol herinneringen aan zijn bewogen jeugd.

'We leefden altijd in een bepaalde angst. En dat kwam door die ouwe. Zoals zijn pet stond zo moesten wij leven. Ik wil de betere versie van mijn ouders zijn. Ik heb wel een bewogen jeugd gehad. Ze hebben hun vreselijke best gedaan. Maar ik wil het anders voor mijn zoontje.'

Hij ontdekt ook al snel de collecties LP's in de platenbak en grasduint door de platen van zijn vader. A-kanten en B-kanten. Heerlijke songtitels. Bloed, zweet en tranen’,… 'Ik zie mezelf meer als fan dan als zoon.' Maar wat moet hij met die vinylschijven? 'Ik ben next generation. Ik weet niet hoe een platenspeler werkt. Hoe kies je dan een nummer?' Het eerste singeltje van zijn pa toen die pas een kind van 7 was. 'Juanita, ik hou niet van meesters op school, maar als juf ben jij mijn idool.' 'Schattig hé''

Maar André Hazes jr is toch ook wel degelijk de zoon van zijn vader. 'Ik heb op zeven scholen gezeten. Het is ons ding niet.' Van zijn 13de tot zijn 20ste telde maar één ding: op stap gaan. 'Ik vertrok op donderdag en kwam maandag terug.' De naam Hazes opende de deuren van de etablissementen waar een 13-jarige nog niet binnen mocht.

Liefde overwint alles

De roddelpers heeft al vele pagina's kunnen vullen met de levenswandel van vader en zoon. De vele familieruzies, de burnout, de scheiding van vrouw Monique, de verzoening met Monique: alle perikelen van de falilie Hazes waren goed voor de cover.

André Hazes sr. begon een relatie met een meisje dat hij had leren kennen toen ze elf was: Rachel, de moeder van André Hazes junior.

'Mijn oma en opa keurden de relatie met de jonge tiener goed. Dit gaat er bij mij nog altijd niet in. Als je dat nu doet dan ga je meteen de gevangenis in.'

André Hazes jr. heeft de rollen omgekeerd en trouwde als 20-jarige met de 16 jaar oudere Monique. 'Maar dat mag wel.' Op zijn minst ook een gecompliceerde relatie die al over een hobbelig parcours is gelopen.

Leven in tijden van corona

Maar de coronalockdown kwam er voor André net op tijd. Tijd om zich te bezinnen, tijd om gezonder te gaan leven, tijd om te sporten. En dat sporten werkt wel. Dat bewijst hij bij prof Hespel in de sportkamer. Een eerste goede rapport voor André Hazes.

In de kinderkamer blikt Eric met André terug op de begrafenis van zijn vader. Een mediatieke gebeurtenis. Heel Nederland volgde de uitvaart. Welke impact heeft dat op een jongen van tien? André onthult ook het geheim over hoe ze zijn vader vandaag nog elk jaar eren.

