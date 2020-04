'Helden van Hier: Corona' maandag over revalidatie na het virus

In 'Helden van Hier: Corona' is te zien hoe de coronacrisis het hele land in haar greep blijft houden. En ook nu maandag, 27 april om 21.45 uur, wordt nog maar eens duidelijk dat coronapatiënten vaak nog een lange weg te gaan hebben.

'Coronapatiënten krijgen vaak te kampen met extreme spierzwakte en daardoor staat hen dikwijls een maandenlange revalidatie te wachten. Sommigen zijn zodanig verzwakt dat zelfs een wandeling van hun bed naar de deur voor ademnood zorgt', zegt Ilse De Pauw, anesthesist-intensivist in het Hasseltse Jessa-ziekenhuis.

In een school in Koekelare worden voor het eerste videolessen gegeven: een pittige uitdaging voor de leraars en de directie. De politie van Oostende zit dan weer met de handen in het haar bij een oproep over huiselijk geweld: waar kan een gewelddadige zoon terecht als zijn vader hem de toegang tot hun huis verbiedt? Tijdens een nachtelijke shift krijgen de agenten nog een oproep voor een inbraak. Ongewoon, aangezien iedereen thuis zou moeten zijn.

In het zwaar getroffen woonzorgcentrum van Wichelen krijgt een bewoonster slecht nieuws: ze blijkt besmet te zijn met corona en moet overgeplaatst worden naar de COVID-unit. Gelukkig is er ook een sprankeltje hoop: de kinesitherapie in Wichelen kan weer opgestart worden. Een hele opluchting voor de bewoners, die vijf lange weken geïsoleerd op hun kamer verbleven. Het rusthuis bereidt zich ondertussen ook voor op een exit-strategie. Ze hopen daarbij een voorbeeld te zijn voor de andere woonzorgcentra.

'Helden van Hier: Corona', maandag 27 april om 21.45 uur op VTM.