Heeft Kelly Pfaff met Sam Gooris gekozen voor een kloon van haar vader Jean-Marie?

In de derde aflevering van 'Da's Liefde!' onderzoekt Jens Dendoncker of vrouwen op een partner vallen die op hun vader lijkt. Dat zegt althans een onderzoek van de universiteit van Wroclaw in Polen.

Jens vindt de perfecte case om dat te testen: Kelly Pfaff. Hoe hard lijken Jean-Marie Pfaff en Sam Gooris op elkaar? Hebben de gewezen voetbalvedette en de schlagerzanger meer met elkaar gemeen dan je in eerste instantie zou denken en is Kelly dus eigenlijk met haar vader getrouwd? Jens zoekt het uit.

Geloof jij in de ware liefde? En heb je toevallig vroeger heel veel Disney films gezien? Want dat zou daar wel eens iets mee te maken kunnen hebben. Volgens onderzoek zorgen sprookjes ervoor dat we geloven in een romantisch ideaal, dat alles altijd goed moet zijn, terwijl… soms is het ook gewoon allemaal dikke miserie. En dat weet je toch beter te vroeg dan te laat, nietwaar? Jens trekt naar basisschool De Schatkist in Berchem en helpt kindjes om hun onrealistisch liefdesideaal een beetje te nuanceren.

Liefde is ook dankbaarheid, maar toch zegt 1 op 10 Vlamingen nooit 'dank u' tegen zijn partner. En dat terwijl het volgens onderzoek net gezond is om dagelijks stil te staan bij de dingen die vanzelfsprekend lijken. Jens trekt de straat op en daagt mensen uit om hun lief op te bellen om een simpele 'dankuwel' te zeggen. Een klein gebaar met grote gevolgen.

Een tip uit wetenschappelijke hoek voor de singles onder ons die binnenkort op date gaan: Skip the small talk en doe eens iets zot, want volgens onderzoek leiden spannende eerste dates vaker tot succes. Dat moet ook Sarah gedacht hebben toen ze Pieter leerde kennen. Samen vertellen ze het verhaal van hun eerste date die, om het zacht uit te drukken, een beetje van 't padje was. Of er ook effectief een relatie uit is voortgekomen? Dat vertellen ze je zelf.

Vervolgens ontdekt Jens een techniek die voor instant verbinding zou zorgen: 4 minuten in elkaars ogen kijken. Dat wil Jens wel eens testen bij koppels waarbij de liefde er niet meer dagelijks van af spat. Is een paar minuten stilzwijgend staren genoeg om de liefde terug aan te wakkeren?

'Da's Liefde!', maandag 1 februari om 20.40 uur bij VTM.