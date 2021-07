Hartverwarmend: 'Helden van Hier: Helpende Handen' volgt vrijwilligers die nestje kittens redden in Pepinster

Op deze dag van nationale rouw zendt VTM om 20.00 uur de special 'Helden van Hier: Helpende Handen' uit. De special volgt tientallen Vlamingen die elk op hun manier slachtoffers van het noodweer in ons land te hulp snellen.

Eén van hen is Kim Van Haelemeersch, een dierenartsassistent uit Leuven. Zij is samen met vriendinnen in Pepinster op zoek naar achtergebleven huisdieren. 'Bij zo'n noodweer worden de mensen meteen geëvacueerd, maar de dieren blijven achter. Die moeten ook hulp krijgen', klinkt het. In een huis dat verlaten is, vinden de twee een nest kittens. Ze brengen ze naar een asiel waar ze kunnen herenigd worden met hun baasje.

'Helden van Hier: Helpende Handen', vanavond om 20.00 uur bij VTM en op VTM GO.