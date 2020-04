Guga Baúl toont zijn buitenaards talent in 'Dat Belooft Voor Later'

Woensdag 29 april valt er iets bijzonders uit de lucht in 'Dat Belooft Voor Later'. Niet alleen een unieke gebeurtenis in België, maar in de hele wereld.

Staf Coppens en de drie kinderen Eloïse, Babette en Marcel zijn ooggetuigen van een neergestorte UFO. Terwijl de politie ter plaatse een onderzoek voert en VTM NIEUWS een reportage draait, wachten de drie in een schuur iets verderop. 'Oh my god. Wat is dat?!' Ze gillen het uit wanneer er plots buitenaards leven opduikt tussen de strobalen.

'Wie zijn jullie? Mijn naam is Pieter-Jan Van Steenkiste. PJ voor de vrienden', vertelt de blauwe alien, ook wel bekend als Guga Baúl met een vervormde stem. 'Jullie mogen tegen niemand zeggen dat ik hier ben. En zeker niet tegen Staf, dat is zo’n babbelgat.' Zwijgen de kinderen tegen Staf, de politie én de journalist van VTM NIEUWS over hun ontdekking?

Staf legt in de aflevering ook letterlijk het vuur aan de schenen van Eloïse, Babette en Marcel. 'We maken ons klaar voor de heetste proef. Ze lopen geblinddoekt en met blote voeten over hete kolen van 300 graden Celcius. Tenminste, dat gaan we ze wijsmaken', lacht Staf. Hij haalt alles uit de kast om de kinderen te overtuigen het te doen, voordat de grond hen te warm onder hun voeten wordt. De hamvraag: doen ze het? Of doen ze het niet? En als ze het doen, waarover lopen ze dan?

Zijn Eloïse, Babette en Marcel goede eters? En hoe is het gesteld met het eten van groenten? Dat wil Staf ontdekken in zijn eigen Staf-Lab. 'We zijn er al achter gekomen dat de bengels geen fan zijn van groenten. Toch doe ik er alles aan om hen te doen proeven', aldus Staf. Hij schotelt Eloïse broccoli voor, Babette courgette en Marcel witloof. Kan Staf de kinderen omtoveren tot echte groenteneters?

In het Staf-Lab test Staf ook of de drie zenuwpezen zijn. 'Kinderen laten stilzitten is het moeilijkste wat er is. Toch gaan wij dat proberen. Als ze stilzitten, krijgen ze een cadeautje. Maar we gaan ze ondertussen wel verleiden om recht te staan met de meest schattige dingen', vertelt Staf. Kunnen ze zichzelf onder controle houden?

In de doe-proeven worden de ouders de ogen van hun oogappels. Lukt het hen samen om binnen de tijd de opdrachten te volbrengen? Aan Eloïse om water over te dragen van de volle naar de lege kan met een slang. Aan Babette om een ballon te laten piepen bij het aflaten. En aan Marcel om de maizena tussen heel wat andere smaken te vinden.

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 29 april om 20.35 uur op VTM.