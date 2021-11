Getest: vrouwen worden bijna 2 keer per week geïntimideerd op straat

'Ze Zeggen Dat' vrouwen zich niet veilig voelen als ze alleen over straat moeten. Maar klopt dat ook? En hoe vaak worden vrouwen geïntimideerd? Dina Tersago, Gloria Monserez en 100 andere vrouwen doen donderdag de test in 'Ze Zeggen Dat'.

Er zijn cijfers maar we zien ook dat er weinig concrete aangiftes zijn. Het is dus moeilijk om te weten hoe vaak het nu echt gebeurt', vertelt experte Julia Day van Sensoa. Tijd om daar verandering in te brengen.

Om dit 'dark number' bloot te leggen, kregen 100 vrouwen tussen 15 en 40 jaar die verspreid in Vlaanderen en Brussel wonen gedurende 6 weken een teller. Telkens wanneer ze zich geïntimideerd voelden op straat, moesten ze klikken. Om op het einde van de test de resultaten te kunnen vergelijken, kregen ook 100 mannen zo’n klikker. Dina zelf, TikTok-zusjes Nour en Fatma en Ketnet wrapster Gloria Monserez deden mee. 'Het is één uur ‘s nachts en ik heb voor de tweede keer geklikt. Ik passeerde langs een groepje mannen en die waren van alles aan het roepen. Ik was echt super bang', vertelt Gloria in een videodagboek.

Aan het einde van het experiment kwam Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden langs om samen met Dina, Andy, Gloria en een aantal deelneemsters het confronterende resultaat te ontdekken. In totaal klikten de vrouwen 1046 keer op 6 weken tijd. Dit betekent dat een gemiddelde vrouw in Vlaanderen bijna 2 keer per week geïntimideerd wordt op straat. 'We moeten er echt voor zorgen dat er vaker een melding wordt gedaan en we gaan proberen om dit ook online mogelijk te maken. We moeten ervoor zorgen dat de slachtoffers de juiste hulp vinden', vertelt Minister Verlinden.

Dina en Celine Van Ouytsel testen of stieren écht afkomen op de kleur rood

Verder testen Dina en Andy of hun mama’s hun beter kennen dan wie dan ook, of je sneller dronken wordt als je door een rietje drinkt en of stieren afkomen op een rode lap. Voor die laatste trekt Dina samen met gewillig slachtoffer en ex-Miss België Celine Van Ouytsel op onderzoek. Tijdens het experiment draagt Dina de kleur rood en krijgt ze ook een rode vlag, terwijl Celine de kleur blauw draagt. De stoere toreadors worden vergezeld door 'cowboy protector' Jason, die de stieren afleidt als ze in de aanval gaan. Hoewel het eerste deel van de test zich afspeelt op een veilige afstand buiten de arena, ruilen Dina en Celine nadien hun veilige plek in voor de arena zelf. En dat zorgt vooral bij Celine voor heel veel stress: 'Ik durf dit echt niet!'

