Geniet van een winter vol verhalen met het gezellige programma van BBC First in december

Ontdek het derde seizoen van 'Ripper Street' en de nieuwe serie 'Brian and Maggie' op BBC First. In 'Ripper Street' seizoen 3 komen Reid, Drake en Jackson opnieuw samen om een dodelijk treinongeval te onderzoeken en hun verleden onder ogen te zien.

In 'Brian and Maggie' brengen Steve Coogan en Harriet Walter het legendarische tv-duel tussen Brian Walden en Margaret Thatcher uit 1989 opnieuw tot leven, een interview dat de Britse politiek voorgoed veranderde.

'Ripper Street' seizoen drie gaat in première op zaterdag 27 december om 21.00 uur op BBC First

'Ripper Street' keert in december terug naar BBC First met het derde seizoen. Matthew Macfadyen ('Succession') vertolkt opnieuw de rol van inspecteur Reid, Jerome Flynn ('Game of Thrones') speelt de pas gepromoveerde inspecteur Bennet Drake, en Adam Rothenberg ('Law and Order') kruipt opnieuw in de huid van kapitein Homer Jackson.

Vier jaar zijn voorbij gegaan sinds Reid aan Drake vroeg om Jedediah Shine te doden. Sindsdien is het trio uiteengevallen: Drake verhuisde naar Manchester voor een nieuwe start als inspecteur, Jackson herviel in oude gewoontes, en Reid waakt met obsessieve toewijding over Whitechapel, tot zorg van hoofdinspecteur Abberline.

Ondertussen heeft Long Susan haar banden met Jackson verbroken en bouwde ze Silas Duggans misdaadimperium om tot een zogenaamd filantropisch vastgoedbedrijf. Maar haar ambities hebben een prijs, want haar advocaat Ronald Capshaw manipuleert op de achtergrond de gebeurtenissen.

Hun wegen kruisen opnieuw na een zware treinramp op de nieuwe Leman Street-brug. Het onderzoek brengt Reid, Drake en Jackson weer samen. Samen worden ze geconfronteerd met hun verleden en moeten ze de verborgen misdaden van Long Susan en Capshaw ontrafelen.

'Brian and Maggie' gaat in première op woensdag 31 december om 21.00 uur op BBC First

De reeks is geschreven door RTS-winnaar James Graham ('Sherwood') en gebaseerd op het boek van politiek redacteur en tv-producent Rob Burley, 'Why is This Lying Bastard Lying to Me?: Searching for the Truth on Political TV.'

De hoofdrollen zijn weggelegd voor tweevoudig Oscar-genomineerde Steve Coogan ('The Reckoning', 'Philomena') als Brian Walden, de 'gevreesde ondervrager', en Harriet Walter ('Succession', 'Ted Lasso') als premier Margaret Thatcher. De Oscar-genomineerde en BAFTA-winnaar Stephen Frears ('A Very English Scandal', 'Florence Foster Jenkins') regisseerde de reeks.

In 1989 kwamen Walden en Thatcher voor de laatste keer samen voor de camera, zonder te weten dat ze op het punt stonden één van de meest beruchte politieke gesprekken aller tijden te voeren. Het 45 minuten durende gesprek werd hét gespreksonderwerp van het land en leidde uiteindelijk tot het ontslag van Margaret Thatcher. Na dat interview spraken ze elkaar nooit meer.

In december kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

- The Count of Monte Cristo' elke woensdag om 21.00 uur tot en met 17 december

- The Madame Blanc Mysteries' seizoen 4 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 18 december

- Ripper Street' seizoen 2 elke zaterdag om 21.00 uur tot en met 20 december

- Hope Street' seizoen 4 elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 26 december

- All Creatures Great and Small' seizoen 6 elke maandag om 21.00 uur tot en met 29 december

- Sister Boniface Mysteries' seizoen 4 elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 30 december