Generale repetitie voor finale 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Na een spannende strijd tegen Pino en Claudia waren het de tweelingzussen Deborah en Jasmina die zich vorige week wisten te plaatsen voor de finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

Ayse en Lorenzo hadden al een finaleticket op zak. Op donderdag 26 november om 20.40 uur stomen beide duo's zich klaar in de generale repetitie. Ze krijgen coaching van topchef Seppe Nobels en Dilara en Burhan van het Turkse restaurant Merad.

Sergio Herman en Marcelo Ballardin hebben nog een extra opdracht voor de duo’s in petto: vanaf nu moeten ze gerechten à la carte serveren. Per gang hebben de gasten keuze uit twee verschillende gerechten waarvan 1 volledig nieuw gerecht. Om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat en om nog wat bij te leren voor de finale, hebben Sergio en Marcelo een afspraak geregeld bij een restaurant dat in de lijn ligt van hun eigen concept.

Deborah en Jasmina worden ontvangen door Seppe Nobels, chef van het gerenommeerde restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen en misschien wel de meest bekende groentechef van België. De zussen worden onmiddellijk aan het werk gezet in de keuken en krijgen goede raad van Seppe: 'Eigenlijk spelen wij elke avond een Champions League-match, een match tussen keuken en zaal. Als één van de twee de concentratie verliest, dan wordt het Bayern-München tegen FC De Kampioenen.' Met de opgedane ervaring en een pak frisse moed, beginnen de tweelingzussen aan hun voorbereidingen. De meisjes nemen risico’s, want ze pasten al hun gerechten aan.

Ayse en Lorenzo blijven dichter bij huis: zij worden in het centrum van Mechelen verwacht bij het koppel Dilara en Burhan van Merad, een restaurant met heel wat Turkse gerechten op de kaart. Het restaurant bedient tot 200 mensen tegelijkertijd en Ayse is onder de indruk: 'Er heerst een heel drukke vibe, precies Istanbul!'. De service in Bar Nazar verloopt in aanloop naar het hoofdgerecht minder vlot en gestructureerd. Vooral de communicatie van chef Lorenzo naar Ayse en het zaalpersoneel loopt in het begin nog wat mank. 'Ik heb heel veel geleerd hoe ik met andere mensen moet samenwerken omdat ik vaak alleen ben op mijn job', zegt Lorenzo, waarna Ayse emotioneel wordt: 'Maar ik ben zo fier op u!'.

Met de finale in zicht is de beoordeling van de gasten die allemaal van ver of dichtbij iets met horeca te maken hebben extra belangrijk, want hun oordeel gaat mee als advies voor de voltallige jury. Worden Lorenzo en Ayse beloond voor hun unieke Turkse bereidingen? Of scoren Deborah en Jasmina met hun gewaagde vegetarische gerechten?

Volgende week op 3 december nemen beide duo’s het tegen elkaar op in de ultieme finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

