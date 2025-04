'Gelukkig Gescheiden' donderdag met Kim en Michael

Kim (45) en Michaël (45) leren elkaar in 1995, op hun 16de, kennen op een nieuwjaarsfeestje. Zij maakt het die avond nog uit met haar toenmalige vriendje. De 2 gaan samen verder en na hun studies, in 2003, trouwen ze. Ze krijgen 2 dochters: Bo in 2005 (19) en Estée in 2006 (18).

In 2012 gaan Kim en Michaël uiteen. In 2018 leert Michaël Anne-Cathérine (35) kennen op het vliegtuig. In 2019 trouwen ze en in 2021 verwelkomen ze zoontje Ferdinand (3). Kim en Glenn (40) komen elkaar hetzelfde jaar tegen op een 30+-party en na een paar maanden daten, zijn ook zij een koppel. Intussen werkt Glenn deeltijds in de interieurzaak van Michaël. Glenn is daardoor het middelpunt van de 2 huishoudens. Bo en Estée bellen hem soms als ze weer eens spullen vergeten zijn in het huis van papa, omdat hij daar toch bijna elke dag komt.

