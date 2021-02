Geen lepeltje-lepeltje voor Michiel en Joachim in 'Blijven Slapen'

Foto: VTM © DPG Media 2021

Zondag 21 februari zijn enthousiastelingen Michiel en Joachim onder andere de twee nieuwe singles die hun intrede doen in één van de twee luxueuze huizen van 'Blijven Slapen'.

Tijdens het koken ontdekken de mannen dat ze geen aanhankelijke personen zijn en niet lepeltje-lepeltje in slaap kunnen vallen met hun partner: 'Ken je dat? Dan word je 's nachts wakker met een arm die je niet kan bewegen omdat die slaapt. Daar lig je dan, hé. En je wil je vriend niet wakker maken, want die ligt zo mooi en vredig te slapen. Het kan gebeuren hé, maar laat me toch maar gerust', lacht Joachim. De aflevering is om 21.20 uur simultaan te volgen bij VTM 2 en VTM.

'Blijven Slapen', van zondag tot en met dinsdag om 21.30 uur bij VTM 2 en op VTM GO.

Blijven Slapen op tv Een liefdesexperiment waarin singles direct gaan samenwonen op hun eerste date. Ze krijgen 24 uur de tijd om elkaar beter te leren kennen. Vlaamse singles gaan samenwonen op hun eerste date. Ze krijgen 24 uur de tijd om elkaar beter te leren kennen. Mario & Monique en Davina & Jonas bijten de spits af. Een liefdesexperiment waarin singles direct gaan samenwonen op hun eerste date. Ze krijgen 24 uur de tijd om elkaar beter te leren kennen. Een liefdesexperiment waarin singles direct gaan samenwonen op hun eerste date. Ze krijgen 24 uur de tijd om elkaar beter te leren kennen. Een liefdesexperiment waarin singles direct gaan samenwonen op hun eerste date. Ze krijgen 24 uur de tijd om elkaar beter te leren kennen.



Lees ook: