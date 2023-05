Aan de grens met Wit-Rusland laat de Poolse regering een 186 kilometer lang hek bouwen. Vluchtelingen die de grens over weten te steken riskeren er gewelddadige en illegale pushbacks.

In de nieuwe aflevering van 'Frontlinie' is journalist Dore van Duivenbode in Polen. Ze ontmoet mensen die vluchtelingen helpen die in nood verkeren.

Het 5,5 meter hoge hek loopt dwars door Europa's oudste bos: het beschermde natuurgebied Bialowieza. Het eens ongerepte niemandsland is speelveld geworden van een kat-en-muis-spel tussen grenspolitie, vluchtelingen en inwoners die vluchtelingen in nood proberen te helpen.

In 2021 is de Poolse wet aangescherpt: Zodra mensen op ‘illegale wijze’ het land binnenkomen, worden zij - in strijd met de Europese wetgeving - niet geregistreerd maar direct teruggezet naar Wit-Rusland, ongeacht waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

Aan de andere kant van de grens wordt een groeiende stroom vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Afghanistan en Afrika door Russische en Wit-Russische autoriteiten aangemoedigd om de Poolse grens over te steken. Wie de grenspolitie weet te ontwijken, vlucht verder het land in, door ontoegankelijke bossen en moerassen, vaak hevig gewond door het vlijmscherpe prikkeldraad of een val van het metershoge hek.

Maar er zijn inwoners van het grensgebied die niet wegkijken en hun rustige leven overhoop halen om vluchtelingen te helpen die in nood verkeren Zij zijn onderdeel van een heel netwerk en noemen zich ‘de soldaten van het bos’.

Dore van Duivenbode verkeerde maandenlang in Bialowieza, een Pools dorpje midden in het oerbos en schreef daar een boek. Speciaal voor Frontlinie gaat zij terug. Ze ontmoet mensen aan de oostgrens van de Europese Unie die sinds een jaar met een nieuwe werkelijkheid leven. Het eeuwenoude beschermde bos is het nieuwe IJzeren Gordijn geworden.

'Frontlinie: Soldaten van het bos', woensdag 3 mei om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 2.