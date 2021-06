'Familie': week 25 (2021) - FINALEWEEK!

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Het is zover! De seizoensfinale van 'Familie' is deze week te zien. Vrijdag krijg je een dubbele portie van je favoriete soap voorgeschoteld. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. En wees er maar zeker van: je gaat met héél wat vragen de zomer in! 'Familie' is er dan weer vanaf september.

Maandag 21 juni 2021 - aflevering 6819

Stefanie is razend op Jonas en wil zich bij Simon gaan excuseren. Guido vreest dat hij enkel als een 'verzetje' moet dienen. Quinten raadt hem aan om geduldig af te wachten. Mathias heeft groot nieuws voor Cédric. CoBrew krijgt de tussenresultaten van de Fjutr-award te horen.

Dinsdag 22 juni 2021 - aflevering 6820

Stefanie is verbaasd wanneer Benny de kant van Jonas kiest. Simon wil nieuwe confrontaties met Jonas vermijden en vertrekt een paar dagen naar zee. Peter wil Iris steunen, maar de timing komt hem niet goed uit. Lars denkt dat Véronique een aanbidder heeft. Woensdag 23 juni 2021 - aflevering 6821

Jonas probeert contact op te nemen met Stefanie. Rudi en Zjef nemen een belangrijke beslissing. Zjef is ondertussen niet erg enthousiast over het nieuws van Vanessa. Quinten schakelt Hanne in om een nachtje op Gaston te passen zodat hij uitgerust aan zijn marathon kan beginnen. Donderdag 24 juni 2021 - aflevering 6822

Véronique doet een onthutsende ontdekking en grijpt meteen in. Iris worstelt met haar gevoelens. Vooral wanneer Quinten haar op Gaston laat passen. De campagne van CoBrew gaat viraal en Mathias provoceert Lars. Guido wordt uitgenodigd voor de uitreiking, maar die valt samen met de marathon van Quinten. Vrijdag 25 juni 2021 - aflevering 6823 - SEIZOENSFINALE!

Er breekt een belangrijke dag aan. Zowel voor Quinten, die helemaal klaar is voor zijn grote marathon, als voor de werknemers van Wolff & Bos en CoBrew. Vandaag wordt tijdens een grote prijsuitreiking bepaald wie ondernemer van het jaar wordt. Zowel Lars als Mathias zijn zeker van hun slaagkansen. Ondertussen dreigt het conflict tussen Jonas, Simon en Stefanie helemaal te escaleren. Raven krijgt onverwacht bezoek.