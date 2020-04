'Familie': week 15 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De coronacrisis speelt ook 'Familie' parten. Op 24 april wordt de laatste aflevering van dit seizoen uitgezonden. Dat is véél vroeger dan voorzien. Maar voor het zover is, staat er nog heel wat te gebeuren. En tot die tijd geven we je elke week de preview van de komende week. Lees hier alvast wat er de volgende week nog te gebeuren staat.



Maandag 6 april 2020 - aflevering 6589

Véronique wordt overmand door onzekerheid: is haar beslissing wel de juiste? Ze probeert ook duidelijke afspraken te maken met Lars. In het woonzorgcentrum lijkt Alfons de pedalen te verliezen. Mieke en Niko hebben een meningsverschil.

Dinsdag 7 april 2020 - aflevering 6590

Jenny en Brigitte speculeren volop over het nieuws dat ze van Jonas hebben gekregen. Benny confronteert Vanessa. Lars laat Brigitte weten dat hij de jaarrekening van Fashion wil inkijken, maar vertelt niet waarom.

Woensdag 8 april 2020 - aflevering 6591

Voor Mieke en Niko breekt een spannend moment aan. Alfons wil Benny niet meer zien. Vanessa zoekt tevergeefs naar werk. Iris en Véronique hebben een gesprek over Lars. Cédric probeert Alex te bereiken, maar zij neemt niet op.

Donderdag 9 april 2020 - aflevering 6592

Florianne zet Alex onder druk. Peter heeft een eitje te pellen met Iris. Benny zoekt toenadering tot Jonas. Ondertussen besluit Jenny zich bij hem te verontschuldigen. Kathleen heeft Mathias een moeilijke boodschap te vertellen. Tony gaat over tot actie.

Vrijdag 10 april 2020 - aflevering 6593

Cédric brengt Véronique op de hoogte van zijn keuze. Zij reageert niet enthousiast. Florianne wil dat Alex terug aan het werk gaat. Tony laat Benny weten dat de toestand van Alfons acheruitgaat.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!