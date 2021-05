Erfgenaam twijfelt over het aanvaarden van nalatenschap La Esteralla

Vorige week zagen 820.000 kijkers (live+uitgesteld) hoe Axel Daeseleire zich in 'Erfgenaam Gezocht' op de zaak van Achilles Dehandschutter stortte, goed voor een marktaandeel van 32.3%.

Nu dinsdag reist Axel af naar Sicilië. Daar ontmoet hij Christopher Gwynn, de enige erfgenaam van La Esterella, die de hoogste individuele erfenis tot nu toe in het programma erft. 'We gingen elk jaar op vakantie naar Griekenland maar stopten altijd eerst in België om mijn tante op te pikken en mijn grootmoeder te bezoeken. Tijdens die tripjes ontmoette ik Esther een aantal keer. Ze was lief en warm', vertelt Christopher. Axel komt te weten dat de erfenis werd afgewezen door Christophers moeder en tante: 'Ik weet niet waarom, daar heb ik nooit een antwoord op gekregen', klinkt het. En net dat zorgt voor twijfel bij Christopher wanneer Axel onthult hoeveel de erfenis van La Esterella bedraagt. Eert hij de wens van zijn moeder en tante en weigert ook hij de erfenis of laat hij de warme herinneringen aan zijn groottante voorgaan?

Verder hervat Axel zijn zoektocht naar erfgenamen van Bertha Van Schaeren. Na een bezoek aan het woonzorgcentrum en de plaatselijke parochie, komt hij één van de erfgenamen op het spoor en ook die heeft apart nieuws voor Axel: 'Ik vind het verrassend dat er nog een erfenis is want mijn familie heeft die destijds verworpen.' Axel komt niet alleen te weten waarom de erfenis verworpen werd, hij leert ook welke nieuwe invulling de 'verloren' grafzerk van Bertha heeft gekregen...

De afleveringen van 'Erfgenaam Gezocht' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Erfgenaam Gezocht', dinsdag 18 mei om 20.40 uu bij VTM.