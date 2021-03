Emma Bale ontroert Ronny Mosuse met lievelingsnummer van zijn overleden broer

Zanger, muzikant, songwriter en producer. Nu maandag, 29 maart om 20.40 uur bij VTM, leent Ronny Mosuse als laatste artiest zijn songs uit in 'Liefde voor Muziek'.

Ronny nam in 1988 deel aan Humo's Rock Rally met de groep The B-Tunes. Bart Peeters zag en hoorde de broers daar bezig en richtte samen met Ronny en Robert The Radios op. Enkele van de grootste hits van die groep, zoals de klassieker 'She Goes Nana', komen van de hand van Ronny. Emma Bale zorgt maandag met haar versie van 'SOS To An Angel' van The Radios voor een emotioneel hoogtepunt. Het nummer heeft namelijk een speciale betekenis voor Ronny. 'Dit is het lievelingsnummer van mijn overleden broer, Robert. Hij was iets ouder dan Emma wanneer hij dit nummer zong. Moest hij geweten hebben dat zij dit heeft gezongen, dan zat hij zeker achter haar aan. Dat weet ik zo!', lacht Ronny. 'Ik had een hele goede band met hem. We vulden elkaar aan: ik ben introvert en Robert was extravert.'

Bert Ostyn is on fire en brengt eveneens een nummer van de The Radios dat hem doet denken aan zijn kindertijd. 'Ik heb een aantal dingen aangepast en heb het omgevormd tot een nummer waar de bassist lekker op kan losgaan', lacht hij. Ronny Mosuse is alvast laaiend enthousiast over de nieuwe versie die hij te horen krijgt van 'Walking The Thin Line'. 'Je hebt dit nummer echt volwassen gemaakt', lacht Ronny. En ook Geike gaat de nostalgische toer op: ''She's My Lover, She's My Friend' is een liedje uit mijn kindertijd en stond op één van mijn verzamelcassettes.' Kan ze Ronny bekoren met haar versie?

Hoewel Ronny had verwacht dat Cleymans & Van Geel iets uit zijn Nederlandstalig repertoire zouden kiezen, gooide het duo het over een andere boeg. De twee vrienden brengen een nummer uit Ronny’s solodebuut met een tekst die hen op het lijf geschreven staat: een lied over vriendschap. 'We hebben gekozen voor 'Brother Blue'. Dat was echt een ontdekking voor ons.' Cleymans & Van Geel overdonderen Ronny met hun bluesversie die de titel En Jij Voor Mij kreeg.

In 2005 bracht Ronny een eerste Nederlandstalige album uit en hieruit putte Willy Sommers, Koning van het Levenslied, zijn inspiratie. Willy houdt het deze week iets soberder en brengt ‘Kom Bij Mij’, een gevoelig nummer over de liefde: 'Ik heb er niet veel aan veranderd want ik vind het mooi zoals het is. Iedere keer als ik dit nummer hoor, gaat de volumeknop naar boven.' Ook Tourist LeMC koos voor een Nederlandstalig nummer: 'Ieder Eind Is Een Begin'. 'De originele tekst gaat over een relatie die op zijn einde loopt maar in mijn tekst wil het koppel elkaar nog een kans geven.' En die aanpassingen worden fel gesmaakt door Ronny, die meteen ook een opportuniteit ziet: 'Er zitten echt heel toffe zinnen in. Stuur de tekst maar door hé, dan kan ik die gebruiken!', lacht Ronny.

Afsluiten doet Ronny met een unieke tribute aan de band van 'Liefde voor Muziek', onder leiding van Jeroen Swinnen. 'Ik heb gekozen voor 'Mr. Blue Sky' van Electric Light Orchestra. Het liedje gaat over de zon die er altijd is. Ik draag het op aan het orkest en geef hen graag een staande ovatie! Er is maar één orkest die dit uitdagend nummer kan spelen en dat zijn zij!'

'Liefde voor Muziek', maandag 29 maart om 20.40 uur bij VTM.