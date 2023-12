Elodie Ouédraogo zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Heel het land leerde Elodie Ouédraogo kennen toen ze het Belgische estafetteteam mee de geschiedenis in knalde. Op het wereldkampioenschap in het Japanse Osaka, in 2007, scoorde het team een nationaal record en een bronzen medaille.

In 2008 scoorde het team een gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking. Daarna gooide ze solo nog hoge ogen op de 400 meter indoor en de 400 meter horden. In 2012 kon Elodie zich voor de derde keer plaatsen voor de Olympische Spelen.

Na haar topsportcarrière richtte Elodie samen met haar vroegere teamgenoot Olivia Borlée haar eigen modelabel op, Unrun 4254: ‘Created by Olympic champions,to empower women to be everyday champions.’ Ze groeide de voorbije jaren uit tot één van de grote mode- en beauty ambassadeurs van ons land. Je zou haar een influencer kunnen noemen, in de best mogelijke betekenis van dat woord. Daarnaast zien we regelmatig op het scherm, in tv-programma’s als 'Over De Oceaan' en 'De Tijd van ons Leven'.

De beeldfragmenten die ze kiest illustreren hoe ze vandaag kijkt naar haar sportcarrière, haar liefde voor ondernemen en voor de modebusiness en natuurlijk ook haar persoonlijke verhaal, als dochter, zus, vrouw en moeder.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 9 december op VRT CANVAS.