Een nieuwe lading BV's waagt zich aan 'Waarheid Durven of Doen'

Maandag staat er een nieuwe lading bekende Vlamingen klaar om elkaar beter te leren kennen in de villa van 'Waarheid Durven of Doen'. Dit keer krijgen Dirk Van Tichelt, Loïc Van Impe, Linde Merckpoel en Amelie Albrecht enkele pittige vragen en opdrachten voorgeschoteld, zo wordt er gepolst naar hun politieke voorkeur, hun grootste angst en mogen ze hun 'ninja skills' bovenhalen.

Tijdens het aperitief komt Amelie met een straf verhaal op de proppen: 'Na de eerste lockdown mocht ik voor het eerst terug optreden op Werchter. Ik had dat een beetje onderschat en ik wist niet meer hoe mijn eigen set ging. Ik ben mezelf een kwartier voor ik op het podium moest beginnen googlen, maar daar staat natuurlijk niets van online. Voor ik opging zei ik tegen mezelf: 'we vertrouwen op talent!'. Ik stond op het podium en toen ik de eerste zin van mijn stuk zei, was ik plots alles vergeten. Ik ben dan maar snel van onderwerp veranderd. Als ik het woord Werchter hoor, dan krijg ik nog steeds rillingen. Een trauma!', lacht ze.

Ook de rest van de week worden elke avond vier bekende gasten samengebracht. Op dinsdag 17 augustus maken Sven De Ridder, Ingeborg, Yemi Oduwale en Nicolas Caeyers het gezellig. Op woensdag 18 augustus worden Gordon, Anouk Matton, Céline Van Ouytsel en Sieg De Doncker uitgedaagd en donderdag 19 augustus sluiten Stefaan Degand, Shania Gooris, Kate Ryan en Lennert Coorevits de week af.

'Waarheid Durven of Doen' is van maandag 16 tot en met donderdag 19 augustus te bekijken bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.