Een budget van 55 euro tegenover 1.400 euro in 'Steenrijk Straatarm'

Donderdag wisselt de rijke familie Debaere met het arme gezin Meys drie dagen van leven, van huis en van leefgewoonten maar vooral ook van budget in 'Steenrijk Straatarm'.

Xavier Debaere woont samen met plusmama An en de twee kinderen Louis en Olivier in het West-Vlaamse Wingene. Hun luxe wordt betaald door het succesvolle opleidingsbedrijf dat ze samen oprichtten.

In Oostmalle woont de alleenstaande vader Ronny Meys met zijn hond Max. Om de week komen zijn zonen Yulian en Killian bij hem logeren. Het leven van Ronny nam een paar jaar geleden een drastische wending toen een zeldzame spierziekte bij hem werd vastgesteld. Hij heeft ondertussen al 15 rugoperaties moeten ondergaan en leeft van een invaliditeitsuitkering. Ronny heeft ook een schuld tussen de 12.000 en 15.000 euro en zijn volledig inkomen wordt nu beheerd door het Sociaal Huis van Malle.

Bij de wissel wordt ook het beschikbaar budget ontdekt: Ronny en zijn zonen krijgen 1.400 euro tegenover 55 euro voor het gezin Debaere, een hele uitdaging. Wanneer ze inkopen gaan doen, let de familie dan ook op de prijs van alles wat in hun winkelkar wordt geplaatst. Aan de kassa wordt het spannend, maar de rekening bedraagt 44,87 euro en An beseft: 'Nu kan je zeggen: we hebben maar 45 euro uitgegeven aan voeding, maar je kan ook zeggen: we hebben nog maar 10 euro over voor de rest van het weekend.'

