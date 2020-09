'Durf te Vragen': zes mensen met overgewicht antwoorden eerlijk op alle ongezouten vragen

Siska Schoeters nodigt in de vierde aflevering van 'Durf te Vragen' zes mensen met overgewicht uit die eerlijk antwoorden op alle ongezouten vragen. Bart, Leona, Vanessa, Loïs , Martien en Sarah delen hun verhaal.

Siska bezoekt met Bart een speciale kledingwinkel voor grote maten, en ze ontmoet de jonge Sarah die hoopt dat haar maagverkleining eindelijk geluk in haar leven zal brengen.

Loïs

Loïs (58 jaar) kreeg 15 jaar geleden de diagnose dat ze een hypersteroïde schildklier heeft - haar schildklier werkt dus te snel. Daardoor werd ze gedurende 15 jaar alleen maar zwaarder. Loïs heeft al elk dieet gevolgd dat er bestaat, maar afvallen lukt niet. Ze is recent gestart met een ketodieet. Nu is ze voor het eerst al 10 kilogram kwijtgeraakt, en dat na meer dan 15 jaar alleen maar bijkomen. Loïs zong vroeger in een rockband maar omdat ze het vreselijk vond om foto’s te zien van haar lichaam, is ze gestopt met deze hobby.

Vanessa

Vanessa (38 jaar) is altijd al zwaarder geweest en werd als kind ook gepest met haar gewicht. Maar niet alleen vroeger: enkele jaren geleden had ze een foto op Instagram gezet en ze kreeg reactie’s zoals 'Ik weet niet of ik naar een walvis aan het kijken ben of naar een mens.' Door dat soort opmerkingen voelde ze zich heel slecht. Sinds Vanessa de fat positivity movement heeft ontdekt, is ze veel gelukkiger en aanvaardt ze haar lichaam en gewicht. 'Dik zijn is mijn probleem. Als iemand anders daar moeite mee heeft, is dat hun probleem maar het is wel mijn lichaam.' Vroeger droeg ze enkel kleedjes om haar lichaam zoveel mogelijk te verbergen, nu draagt ze al eens graag een broek. Daarnaast is Vanessa overtuigd veganistisch.

Sara

Sara (21) is een emo-eter en drinkt heel erg graag frisdrank. Haar ouders zijn gescheiden toen ze 7 jaar was. Dat was een heel moeilijke tijd voor haar en ze is toen zwaarder geworden. Op de lagere school werd Sara erg gepest met haar zwaarlijvigheid. Toen ze 12 jaar oud was, is ze naar het Zeepreventorium gegaan. Eerst wilde ze hier niet naartoe, maar achteraf bekeken was dat de beste tijd van haar leven. Ze is er 18 kilogram vermagerd, maar nadat ze van het zeepreventorium terugkwam vlogen de kilo’s er terug aan. Sara heeft nu een gastric bypass laten uitvoeren. Tot op heden is ze al 18 kilogram kwijt. Het zal ongeveer tot een jaar duren voor ze haar streefgewicht bereikt.

(Mar)Tien

Tiens mama is een Nederlandse, maar Tien (46 jaar) woont al heel haar leven in België. Ze is altijd al wat dikker geweest. Toen ze 6 jaar oud was, hebben haar ouders geprobeerd om haar een eerste keer op dieet te zetten. Tien houdt van eten, voor haar is eten gezelligheid. Ze heeft al elk mogelijk dieet gedaan dat er bestaat, behalve shakes en pillen. Tien geeft aan dat haar grote probleem portiebeheer is: ze eet per maaltijd veel te veel. Ze zit op het randje van suikerziekte, dat is ook haar grote drijfveer om elke keer terug op dieet te gaan.

Bart

Bart (54) is altijd al dikker geweest dan zijn leeftijdsgenoten, maar is hiermee nooit gepest geweest. Het ging zelfs zo ver dat zijn klasgenoten voor hem supporterden tijdens de les L.O. Bart is nooit getrouwd, hij beschrijft zichzelf als eeuwige vrijgezel. Hij woont nog bij zijn moeder die elke middag voor hem kookt. Bart is één keer op dieet gegaan toen hij 25 jaar was, hij is toen ongeveer 15 kilogram afgevallen.

Leona

Leona (38 jaar) is erg verzwaard na een traumatische gebeurtenis. Ze begon toen veel te eten, en gaat nu voor het eerst proberen om op dieet te gaan omdat ze meer wil kunnen spelen met haar kinderen. Ze wil kunnen voetballen met hen, maar momenteel is dit gewoon geen optie omdat ze heel snel uitgeput is. Leona is een emo-eter, zegt ze: 'Ik duw mij vol als ik mij slecht voel en daarna denk ik: wat heb ik gedaan?' Ze heeft op het punt gestaan om een gastric bypass te laten uitvoeren, maar kreeg twijfels over de ingreep en heeft het afgezegd.

'Durf te Vragen', dinsdag 22 september om 20.40 uur op Eén.