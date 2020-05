Duim uit de kom en een rokerslong in 'Spoed 24/7'

Foto: Eén - ©VRT/UZ Gent 2018

Jasmina is terug op de spoedgevallendienst. De bijtwonde die enkele dagen geleden hersteld werd, geneest niet zoals het hoort.

Mailys is gisteren tijdens het uitgaan gevallen. Sindsdien zit haar duim uit de kom. Pijnlijk, maar haar vriendinnen komen niet bij van het lachen. Camille is amper 1, en bij de minste koorts krijgt ze een epilepsieaanval. Johnny is 58 en lijdt al 2 jaar aan COPD of rokerslong. Hij is er erg aan toe.

'Spoed 24/7', maandag 25 mei om 20.20 uur op Eén.