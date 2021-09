Drie broers Coppens en mama Agnes na jaar weer herenigd op Camp Grinsby

Vorige week zagen 700.000 kijkers (goed voor 31,2% marktaandeel op VVA 18-54, live+uitgesteld) hoe de familie Coppens samen met de campinggasten het Zweedse traditionele Midsömmar-feest vierden. Ondertussen is de drukke zomer echt aangebroken.

De volledige familie Coppens arriveert bij stukjes en beetjes op Camp Grinsby. Broer Mathias rijdt samen met zijn kinderen Lowis en Marcel in een grote camper het terrein op. Staf brengt hem naar zijn staanplaats op de camping met een prachtig uitzicht... op de tent van mama Agnes, die de dag voordien al incheckte. Nu is het enkel nog wachten op de komst van oudste broer Maarten en het plaatje is compleet.

Staf en Mathias maken van de gelegenheid gebruik om samen met Beau en Marcel te gaan vissen. Of alleszins toch een poging te doen.

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat mama Agnes met haar drie zonen samen was en dat vraagt om een drink op één van de mooiste plekjes aan het Stora Bör meer. 'Allé, gaan we ons moeder eens in het water smijten', grapt Mathias. 'Moh zeg, jullie zijn nog altijd dezelfde drie apenkoppen!', bijt mama Agnes lachend van zich af.

Monique heeft een schaatskamp georganiseerd met zowel Belgische als Zweedse schaatsers. Beau en Nora schaatsen natuurlijk ook mee. Kunstschaatsen blijft hun grootste passie en Staf staat er daarom een hele week alleen voor op de camping: 'Er wordt nu van mij verwacht de zwaarste week te draaien eigenlijk, zonder Monique. Maar ik kan nu gelukkig rekenen op veel vrienden en familie.'

Camp Grinsby draait nu op volle toeren en Staf draait overuren in het sanitaire blok. Propere toiletten blijven zijn stokpaardje en daar heeft hij heel wat poetsbeurten voor over. 'Maar de realiteit overstijgt de droom elke dag opnieuw', mijmert Staf. 'Ik moet af en toe in mijn hand knijpen om te zeggen: 'Dit is echt he. Dat waar ge van droomde -een eigen camping uitbaten- is nu echt aan het gebeuren'.'

