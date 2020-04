Donderdag weten wie zich 'Robinson 2020' mag noemen

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het einde van 'Expeditie Robinson' komt in zicht. Jorik won de vorige immuniteitsproef en zat direct veilig voor de halve finale. Hij verzilverde zijn winst niet op winnaarseiland en werd voor de vierde maal teruggestuurd (eenmaal door Ruth, driemaal door Thomas).

De proef, waarbij ze een reeks symbolen moesten onthouden, terwijl brieven van het thuisfront werden voorgelezen, toonde opnieuw dat we met sterke én gevoelige kandidaten zitten.

Anouk werd bij de eilandraad naar huis gestuurd. Haar vertrouwen in Elroy bleek onterecht. Hij en Jorik hadden een sterk pact vanaf de eerste dag. Ook Thomas, die zijn stemmen toch mocht inzetten bij de allerlaatste eliminatie, stemde op Anouk. Er zitten geen vrouwen meer in 'Expeditie Robinson'.

Wie valt er nog af voor de finale? Er zijn nog twee plaatsen. Thomas is al zeker van een plek door zijn winst tegen Jorik. Hij wacht op winnaarseiland en begint de spanning voor de finale te voelen. Koen, Jorik en Elroy nemen afscheid van het eiland waarop ze zaten sinds de samensmelting en zijn klaar om te strijden voor de finaleplaats. Wint Jorik makkelijk opnieuw, of winnen Koen of Elroy eens een proef, voor de eerste keer tijdens hun expeditie? Niemand ziet concurrentie in Koen, maar is hij wel zeker de underdog? Uiteindelijk heeft hij zich zonder stemmen naar de halve finale geworsteld.

De dag nadien volgt de ultieme proef, de finale. Na 32 dagen zullen we eindelijk weten wie zich mag kronen tot 'Robinson 2020'. Wie blijft het sterkst na weken van honger, ontbering en complotten? De spanning is te snijden. Let’s go!

'Finale Expeditie Robinson', donderdag 30 april om 20.35 uur op VIER.