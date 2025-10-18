Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo en Liam doen elkaar verdriet aan. Pol en Nora genieten van hun prille relatie en Milo zit vol twijfels. Alce en Georges maken ruzie. Milo treedt op met haar mama op het toonmoment, maar ze mist Liam. Een mooi meisje komt Liam verleiden in zijn loge. Milo komt tot een besef, en dat zorgt voor vuurwerk tussen haar en Liam. De benefiet wordt een succes, Lou plant een laatste wapenfeit.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 291

Milo en Liam werken samen aan het toonmoment, maar de sfeer is afstandelijk, wat hen allebei pijn doet. Liam wil zo snel mogelijk terug op tournee vertrekken. Pols kersverse relatie met Nora kan wat verzachting brengen in Milo's wereld. Tot ze beseft dat Lou achter haar ontvoering zat.

Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 292

Milo twijfelt of ze Liam heeft weggejaagd nu hij niet meedoet aan de benefiet. Neemt ze misschien toch beter het duet met hem op? Yves belooft het onderzoek naar Lou opnieuw te openen. Georges en Alice maken ruzie over een vermeende afspraak bij de uroloog die Georges niet wil nakomen.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 293

Milo treedt op met haar mama op het toonmoment, maar mist Liam. Ze zingt het duet, gelijktijdig met Liam ver weg in Duitsland. Oskar beseft dat Milo nog niet over Liam heen is. Milo beseft dat ze Oskar nu wel echt kwijt kan raken en organiseert een romantische avond in de boekenwinkel, waar ze plant om voor Oskar te kiezen. Maar vlak voordat ze Oskar wil kussen, beseft ze dat ze alleen maar aan Liam denkt. Liam wil geen bisnummer zingen op zijn optreden, omdat het nummer hem aan Milo doet denken. Hij mist haar. Een mooi meisje komt hem verleiden in zijn loge, maar Liam kan alleen maar aan Milo denken. No Direction wint het platencontract. Hilde en Johan zijn blij met de uitkomst, maar hun mooi moment wordt overschaduwd door nieuws van Yves: Lou is officieel in verdenking gesteld van de ontvoering van Milo. Georges heeft opnieuw kanker, maar beseft dat Alice zijn leven misschien wel heeft gered.

Donderdag 24 oktober 2025 – aflevering 294

Milo beseft dat ze niet voor Oskar kan kiezen. Ze denkt nog te veel aan Liam. Liam wimpelt Nina ook af. Oskar, Aron en Jesse zorgen ervoor dat Liam en Milo elkaar 'toevallig' treffen, waardoor ze het goedmaken. Liam en Milo praten alles uit en durven eindelijk toegeven aan hun liefde. Milo en Liam zijn eindelijk samen en leven nog lang en gelukkig. Pol vraagt Nora om te komen inwonen, maar Nora interpreteert het verkeerd. De benefiet voor de oven van Pol wordt een succes en Liam en Milo lanceren hun duet 'In de Kosmos'. Lou plant een laatste wapenfeit.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!