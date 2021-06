Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

'Familie' is met vakantie vertrokken en ook bij 'Lisa' loert de seizoensfinale om de hoek. Deze week trakteert VTM je tot en met donderdag op een dubbelaflevering. Check hier alvast de preview!

Maandag 28 juni 2021 - aflevering 108 & 109

Gert heeft het ongeval overleefd en wordt naar het ziekenhuis gebracht. De politie brengt Dorine op de hoogte. Ze zegt tegen Jonas dat zijn vader is verongelukt. Renée hoort van Jonas dat Mark dood is, en is kapot van verdriet. Katja weet niet wat ze met de info over de moord moet doen. Renée rouwt om Mark en ze omringt zich met zijn spullen. Jonas weigert echter te rouwen en wil zich op zijn werk storten. Suzanne wil niet aanvaarden dat Simon Erik is.

Katja confronteert Dorine en Gert met wat ze gezien heeft. Ze eist in ruil voor haar zwijgen dat Jonas CEO wordt van Massa. Renée rouwt om Mark, en omringt zich met zijn spullen. Jonaswil niet rouwen en stort zich op zijn werk. Suzanne wil niet aanvaarden dat Simon Erik is. Pilar probeert Lars te vertellen dat ze verliefd is op hem, maar die minimaliseert hun kus: het had niets te betekenen. Elke probeert Remco te overtuigen dat het nog niet gedaan hoeft te zijn tussen hem en Pilar.

Dinsdag 29 juni 2021 - aflevering 110 & 111

Simon/Erik verdwijnt voor de politie hem kan vatten. Hij laat Lisa weten dat hij opnieuw onderduikt tot hij zijn onschuld bewezen heeft. Gert en Dorine doen Katja een tegenvoorstel: 30.000 euro zwijggeld. Jonas weigert te rouwen en gaat op in de Krefel-campagne. Lisa neemt hem mee naar de rouwkapel, waar Jonas zijn emoties de vrije loop laat.

Woensdag 30 juni 2021 - aflevering 112 & 113

Jonas leest de begrafenisrede voor op de uitvaart van zijn vader. Renée is niet aanwezig, zij blijft treuren op de flat. Na de plechtigheid vertellen Dorine en Gert aan Jonas dat ze de strijdbijl willen begraven en Jonas tot CEO van Massa willen benoemen. Pilar biecht aan Lisa op dat ze verliefd is op Lars. Jonas laat zich door Lisa inspireren en neemt het aanbod aan om CEO van Massa te worden. Hij stelt harde voorwaarden, maar Dorine en Gert zitten in Katja's greep en hebben geen andere keuze dan die te aanvaarden.

Donderdag 1 juli 2021 - aflevering 114 & 115

Lisa vraagt Katja om in te springen wanneer haar pitch voor de nieuwe campagne de mist ingaat. Tot Katja's ergernis blijft Jonas in Lisa geloven. Lisa voelt zich dankzij Jonas vrijer dan ooit. De confrontatietherapie werkt. Jonas is trots op Lisa en wil dat ze de leiding van de opnames voor de reclamespot op zich neemt. Dat is een ander paar mouwen, maar omdat Lisa weet dat Jonas in de coulissen toekijkt, kan ze het aan. Wanneer blijkt dat Jonas er helemaal niet is, wordt ze weer onzeker en draait alles in de soep. Lisa beseft dat het zo niet verder kan en beslist om Jonas haar liefde verklaren.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.